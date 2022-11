Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva - Carl de Souza / AFP

Publicado 09/11/2022 12:00

Brasília - Não há mais dúvida desde ontem de que o presidente eleito, Lula da Silva (PT), vai expandir o inquilinato da Esplanada dos Ministérios a partir de janeiro. As atuais 22 pastas da curta Era Jair Bolsonaro devem passar para, pelo menos, 31 no Governo do Barba – como Lula é chamado entre portas por potenciais ministros. O número de ministérios ficou evidente na lista de grupos temáticos divulgada nesta terça-feira pelo Grupo de Transição de Governo. Entre as futuras pastas, figura a de Cidades, Infraestrutura, Trabalho, Pesca e Igualdade Racial, entre outras, que deverão ser recriadas na nova gestão. Temas caros para os programas sócio-desenvolvimentistas do projeto de Lula. Coordenador dos grupos temáticos, o ex-senador Aloizio Mercadante desponta como potencial chefe da Casa Civil do Palácio sob o poder do PT.



Cabidão oficial

A transição contará com 50 cargos sob coordenação do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Os selecionados terão salários que variam de R$ 2.701,46 a R$ 17.327,65. O gabinete será desativado no dia 10 de janeiro. A sede da transição será no Centro Cultural Banco do Brasil. Por parte do governo Bolsonaro, o coordenador será o chefe da Casa Civil do Palácio, Ciro Nogueira. Pelo menos 12 partidos da coalizão da campanha de Lula nomearam membros para o Conselho de Transição.



Caneta na mão

Fim de governo e seus protagonistas vão usando a caneta para ajeitar a vida de amigos e familiares. Elizabeth Nunes Guedes, irmã do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi nomeada para o Conselho Nacional de Educação, subordinado ao ministério. Não

bastasse ser a irmã do ministro, ela é gerente de uma associação de faculdades particulares. Elizabeth vai compor o Conselho de Educação Superior, justamente o órgão no governo que...autoriza ou recusa a abertura de novas faculdades.



Aperta e confirma

O relatório de auditoria das Forças Armadas sobre os sistema eletrônico de votação do Brasil (auditoria das urnas), que será divulgado hoje, vai trazer a confirmação da vitória de Lula da Silva, para desespero de Bolsonaro. O Exército não comprou a briga do

capitão com o TSE, e não vai contestar o resultado. Mas, para afagar o chefe, o report pode indicar inconsistências no modelo e abrir brecha para questionamentos. Nada que vai mudar o resultado da eleição. Aliás, Bolsonaro foi eleito sete vezes deputado federal

pelo Rio de Janeiro por votos na urna eletrônica, e nunca a questionou.



Abraço eco

O presidente Bolsonaro não participa da COP 27, a conferência do clima no Egito, mas isso não impediu de o corpo diplomático e representantes das ONGs que atuam no Brasil se afinarem em simpatia. Antonio Patriota, embaixador do Brasil no Egito e Eritreia, encontrou com Fernanda Lopes, diretora-executiva do Instituto Baobá, e se deram um abraço apertado (veja foto no site da coluna). É um indicativo de como serão as relações sob novos ares a partir de 2023, com valorização do meio ambiente.



Sua mesa

O preço das principais matérias-primas agrícolas é monitorado pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). O trigo teve queda de 10,4% em setembro de 2022, porém ainda registra alta de 7,5% em comparação com o mesmo período de 2021. O óleo de soja tem sido um dos vilões da mesa dos brasileiros. Segundo a Abia, os preços do óleo tiveram alta de 12,6% em relação a setembro de 2021. O alto preço do leite (+ 27,9% em relação a setembro de 2021) também se destaca.



ESPLANADEIRA

# Grupo de psicólogos e pesquisadores lança amanhã livro “O corpo que resta...Corpo, luto e memória”, na Argumento do Leblon (RJ). # O ex-ministro Marcio Fortes toma posse amanhã na Academia Nacional de Agricultura, no Rio. # 5º Seminário Jurídico de Seguros será realizado em dezembro pela Revista Justiça & Cidadania e Enfam. # Flexpag fecha parceria com Algás e amplia sua atuação em Alagoas. # 2ª edição do Fórum Global da Nova Economia Mundial acontece entre dias 23 a 25, em Manaus (AM). # CDesign Hotel prepara programação para Copa do Mundo.



Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)