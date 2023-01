Meu Governo, Meu Jatinho - Izânio Façanha

Publicado 23/01/2023 12:00

Sai Governo, entra Governo, mudam os inquilinos e as benesses do Poder conquistam todos eles. Não está diferente na reestreia de Lula da Silva (PT) e seu séquito: Cinco ministros da Esplanada já usam os jatinhos da Força Aérea Brasileira para viajarem para suas casas e redutos eleitorais nos fins de semana. Na sexta-feira dia 6 de Janeiro, poucos dias após as suas posses, a da Cultura, Margareth Menezes (Salvador); o da Fazenda, Fernando Haddad (São Paulo); o das Cidades, Jader Filho (Belém); e a da Saúde, Nísia Trindade (Rio de Janeiro) decolaram em diferentes aviões para suas capitais, voltando dia 9, segunda-feira. Haddad repetiu o trecho na quinta-feira, dia 12. Nísia fez um bate-e-volta entre os dias 13 (sexta) e 15 (domingo) novamente na rota Brasília-Rio-Brasília. Na mesma sexta, o ministro da Justiça, Flávio Dino, embarcou para sua São Luís (MA) e voltou dia 16, na última segunda-feira. Todos eles levaram de cinco a nove caroneiros e alegaram motivos de Segurança para a FAB. Por regra da administração, os ministros podem utilizar os aviões em agendas oficiais ou por segurança. Nenhum deles quer encarar a popularidade num voo comercial. Os voos podem ser consultados por qualquer cidadão no link: https://www.fab.mil.br/voos .



Olho nele

As polícias de Brasília baixaram a cabeça para as ordens do interventor, porém não engolem a decisão do ministro da Justiça, Flávio Dino: nomear um jornalista ligado ao PCdoB, de outro Estado e sem qualquer experiência em Segurança Pública, para comandá-los. Há quem aponte uma vitrine para uma futura candidatura de Ricardo Cappelli a deputado no Distrito Federal. O tempo mostrará, ou não.



Semeando..

Mal o Governo começou e aparecem desconfiança entre grupos na Esplanada. A nomeação de Fabiana Zamora como assessora especial no Ministério da Agricultura – ocupado por Carlos Fávaro – acendeu alerta no partido dele, o PSD. É que Zamora foi assessora de Paulo Teixeira (PT), petista que assumiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A sigla de Gilberto Kassab está atenta aos movimentos do ministro Fávaro. Os peões dessa lavoura descobriram que ele tem acenado para o PT com frequência.



Comédia na detenção

O radialista Roque Saldanha, um conhecido boquirroto e metido a durão no Norte de Minas, foi preso em Governador Valadares pela PF por ameaças ao STF e ministros togados. Seus vídeos e áudios em grupos de whatsapp ficaram famosos entre bolsonaristas. Mas no dia da abordagem de madrugada a PF deu um susto, antes, na mãe do prefeito de Teófilo Otoni (MG), Daniel Sucupira, que não tinha nada a ver com o caso. Os agentes erraram o endereço e foram bater na porta da mãe dele, uma anciã.



Mulheres de Raquel

Em Pernambuco a governadora Raquel Lyra nomeou mulheres para posições-chaves na estrutura do Governo. Quer estrear mostrando o empoderamento feminino na gestão. Elas ficarão à frente da Segurança, Saúde, Educação, Desenvolvimento Urbano e Controle-Geral do Estado, que contará com seção responsável pela Transparência. Pernambuco é também o Estado em que há mais mulheres em cargos de 1º escalão. Elas são maioria: 15 em 29, incluindo a governadora e a vice-governadora, Priscila Krause.



Clima no Rio

Começou uma campanha em diferentes frentes para que a cidade maravilhosa seja sede da Autoridade Climática. O Rio de Janeiro tem histórico importante no tema, por ter sediado a Rio 92, evento climático mais importante do mundo à época. A ideia foi lançada há dias por Wagner Victer, numa palestra. Victer é o ex-Secretário de Energia e Indústria Naval do Estado, e também já cuidou da Educação e da Cedae em outros governos, com atenção especial para o meio ambiente nas gestões. O Rio, aliás, vai sediar uma Bolsa de Créditos de Carbono em breve, em parceria com a Nasdaq.



ESPLANADEIRA

# Fujitsu realiza dia 26 live sobre programa de benefícios da empresa para instaladores. # Grupo Madero adere a pedidos pelo whatsapp. # Sebrae-SP abre 10 mil vagas para Programa ALI - Agente Local de Inovação. # Embracon inaugura 1ª franquia de consórcios no município de Sertãozinho (SP). # Eduardo Rodrigues lança amanhã livro "Chega de andar em círculos", na Livraria Leitura (Goiânia Shopping).



*Colaboraram Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)