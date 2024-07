Javier Milei (foto), Lacalle Pou e Santiago Peña conversaram sobre políticas antiterroristas. - Tomas Cuesta/AFP

Publicado 30/07/2024 12:00

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) fechou o cerco à formuladora de combustíveis Copape, de São Paulo, após uma série de irregularidades encontradas na empresa, e cancelou na última sexta-feira a sua licença de operação. Não bastasse isso, semana passada a Justiça paulista aceitou denúncia contra seus proprietários por lavagem de dinheiro. A Copape também é investigada por suspeita de ligações com a facção PCC. O mais surpreendente nesse cenário é que, mesmo proibida de produzir e comercializar combustíveis, a empresa vem anunciando que retomará suas atividades através da GT Formuladora, localizada em Osasco, na Grande São Paulo. Olho neles!



Adido em Kiev

O Governo estuda criar na Ucrânia posto de Adido Agrícola para potencializar o intercâmbio comercial com Kiev, quando a guerra com a Rússia acabar. Há também interesse em instalar um Instituto Guimarães Rosa na Ucrânia, para uma interface com os 600 mil ucranianos que vivem no Brasil.



Clã poderoso

Sílvio Barros, irmão do ex-ministro da Saúde Ricardo Barros, voa em céu de brigadeiro na disputa pela Prefeitura de Maringá, a terceira maior cidade do Paraná. Barros foi prefeito por dois mandatos e surge em primeiro nas pesquisas. O deputado estadual Delegado Jacovós desistiu da disputa e indicou a esposa Sandra para vice na chapa.



Esqueceram de mim

Presidentes da Argentina, Paraguai e Uruguai participaram dia 17 de cerimônia que lembrou 30 anos do atentado contra a Associação Mutual Israelita em Buenos Aires, que deixou 85 mortos em 1994. O presidente Lula da Silva sequer foi sondado. Javier Milei, Lacalle Pou e Santiago Peña conversaram sobre políticas antiterroristas.



Esqueceram de nós

A África é, no discurso dos Governos do PT, a prioridade para a política exterior, mas os números revelam um fosso entre a retórica e a prática. Enquanto a Turquia, 18ª economia do mundo, mantém 44 embaixadas no continente, o Brasil, 8º, tem 32. O comércio entre a Turquia e a África, que era, recentemente, de US$ 5 bilhões ao ano, hoje passou para US$ 40 bilhões/ano.



Inhotim 5 estrelas

Entusiastas de viagens culturais estão ansiosos pela inauguração de um hotel dentro do parque no Instituto Inhotim (Brumadinho), sob comando do renomado Clara Resorts – que já tem uma unidade de luxo em Ibiúna (SP). A previsão no Inhotim é para dezembro.



* Com Equipe DF, SP e RJ