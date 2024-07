Chefe do Executivo Luiz Inácio Lula da Silva - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Chefe do Executivo Luiz Inácio Lula da SilvaMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 23/07/2024 00:00

O presidente Lula da Silva concluiu que não dá mais para o PT controlar importantes ministérios (Saúde, Educação), manter a liderança do Governo no Congresso e coordenar a Articulação Política. Vem aí uma profunda minirreforma ministerial associada à troca de líderes, perto de dezembro. Mas, principalmente, ele pretende virar o ano com grupo mais heterogêneo e cessar os reclames dos aliados de que os petistas dominam tudo. Para isso, tentará chamar o Progressista para seu Governo – ou a ala mais disposta a dialogar, porque o presidente do partido, senador Ciro Nogueira, é um convicto crítico dessa gestão. O Republicanos também está na lista.

Nova vida

O flagelo sócio-econômico da Venezuela resulta em dados alarmantes para o Brasil – e expõe a imigração de uma geração de adolescentes. O maior número de refugiados no País é de venezuelanos. Ano passado foram 29.467 solicitações ao Ministério da Justiça, grande parte deles menores de 15 anos. Em 2019, auge da crise, 82.552 pedidos.

Sim, senhora

A esposa de um importante deputado do PT é funcionária comissionada dos Correios, com um alto salário. Até aí, praxe do cabide de empregos de Governos. O porém é que a madame circula como rainha, dizem colegas, e tem mandado mais que um gerente e diretor. Isso incomoda muita gente lá dentro.

Erraram a aposta

Algo estranho acontece na Caixa Econômica Federal. Diretores do departamento de Loterias, que estavam de malas prontas para Xangai, tentaram contratar de uma empresa chinesa o serviço e produção de bilhetes da Lotex, sem concorrência. A Justiça suspendeu o processo. Caso revelado pelo Boletim de Notícias Lotéricas.

Além-mar

Lula da Silva adora repetir que é amigão do Governo de Angola. Mas o seu Ministério de Relações Exteriores desdenha do país africano, onde mantém apenas quatro funcionários na embaixada, ao contrário de algumas potências. Segundo maior produtor de petróleo do continente, Angola tem tratamento vip das grandes potências. A Rússia conta com 56 diplomatas; A China tem 560; E os EUA, mais de 1.500.

Prato executivo

Raramente encontra-se, entre Governos – de todas as esferas – um jornalista chefe da Comunicação bem articulado e prestigiado pelos chefes. Weligton Moraes, o Baiano, que cuida do Governo do DF, é um deles. Em seu aniversário, na sexta-feira, sentou-se à mesa do Fogo de Chão do Lago ciceroneado pelos chefes Ibaneis Rocha e Celina Leão, que o homenagearam em um almoço.

ESPLANADEIRA

#União Brasil lança cartilha sobre eleições 2024 para pré-candidatos a vereador de Curitiba. #ACSP: Impostômetro alcança marca de R$ 2 trilhões em impostos neste ano, no Brasil. #ChildFund Brasil impacta mais de 150 mil vidas e avança na proteção infantil no Brasil. #FGV divulga cálculo inédito dos impactos econômicos do legado olímpico no Rio. #Sebrae: 30% dos MEI do País estão inscritos no CadÚnico. #CNMP abre inscrições para seminário sobre assédio moral eleitoral e probidade administrativa.