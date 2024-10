esplanada - esplanada

Publicado 23/10/2024 15:00

Vista grossa

A deputada Erika Kokay (PT-DF), da Comissão de Direitos Humanos da Casa, ignora requerimentos sobre denúncias contra o ex-ministro Silvio Almeida e as ditaduras socialistas de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Mas quer que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara discuta o tema “Angola é Aqui”, sobre a influência histórica, cultural e social do país africano na formação do povo brasileiro.

Chama a pedicure

O presidente Lula da Silva precisa urgente de uma pedicure. Ele estava cortando as unhas dos pés, sentado num banquinho no box da suíte do Palácio, quando o banco tombou para um dos lados e houve a queda, na qual bateu a cabeça no chão de mármore. A primeira-dama, dona Janja, que acaba de trocar carpetes e cortinados, já mandou instalar também tapetes antiderrapantes nos banheiros.

Eleições nos EUA

Muita gente tem interesse, mas, até o momento, apenas o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi convidado para acompanhar as eleições presidenciais nos Estados Unidos. O deputado, que deve assumir a Secretaria de Relações Internacionais do PL, é amigo pessoal da família Trump. Nos EUA, Eduardo terá agendas com líderes políticos e empresariais, como foco na aliança hemisférica de direita que articula.

Vai tu, chefe!

Se não houver novo recuo, o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, deverá comparecer à Comissão de Relações Exteriores da Câmara na próxima terça-feira (29) para falar sobre suas gestões pré e pós eleições na Venezuela. Sorte do chanceler Mauro Vieira que conseguiu, com assim, que o chefe se explicasse antes dele. Vieira tem agendado viagens seguidas para driblar convites sobre os temas.

Só falta o asfalto

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) está gritando alto pelo asfaltamento da BR 319 que corta o Amazonas. Diz ser fundamental para a sobrevivência da Zona Franca de Manaus, para escoamento dos produtos fabricados como opção ao envio aéreo. Escolheu Marina Silva do Meio Ambiente para bater. Ela é totalmente contra. A população quer e precisa do asfalto numa estrada que já existe, conta o parlamentar.

Show do Roxy

Alexandre Accioly e Dody Sirena, os empreendedores do Roxy Dinner Show, acertaram em cheio na nova casa noturna do Rio de Janeiro, e não deixam a desejar em nada a grandes espetáculos de Paris ou na Broadway em Manhattan. O jantar com cardápio excelente e o show estão bem avaliados. E levaram a sério o investimento. Assinaram a carteira de trabalho de quase 60 artistas, pagando bem, para fidelizá-los.

ESPLANADEIRA

#Jornal da Rádio Tupi, com Sidney Rezende, Marcelo Madureira e Chico Otávio, é líder de audiência à noite no Grande Rio. #Ecossistema de inovação da FIEMG é bicampeão no maior ranking corporativo da AL. #Edify Education criou aula gratuita com acesso a canal do Youtube da edtech. #Associação Caatinga celebra 26 anos em prol da conservação do bioma. #INAC e Estadão promovem o 9º Seminário Caminhos Contra a Corrupção. #Printi desenvolve IA própria e anuncia novo posicionamento.