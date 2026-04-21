Daniel Vorcaro, dono do Banco Master - Reprodução/ internet

Daniel Vorcaro, dono do Banco MasterReprodução/ internet

Publicado 21/04/2026 12:00

A delação de Daniel Vorcaro (foto) avança na Polícia Federal, que já mostrou que – ao contrário de alguns ministros do STF – não protege gente enrolada. Os delegados já sabem que o BRB tentou explicar os R$ 12 bilhões aportados no Banco Master usando como garantias financeiras o Credcesta da Bahia, o programa criado no Governo Jaques Wagner mas que fechou via Rui Costa o negócio das arábias para o Master: o consignado para servidores estaduais. Ocorre que o Credcesta não tinha nem R$ 1 bilhão de giro. E quem já era o advogado de Vorcaro e Master no caso? O procurador baiano Eugênio Kruschewski, cuja banca recebeu mais de R$ 54 milhões. A PF quer puxar esse fio multimilionário, e o que se ouve nos corredores é que Vorcaro tem dado com a língua nos dentes. O Credcesta foi o salto nacional do Master. Atualmente, a Associação dos Funcionários Públicos da Bahia questiona a legalidade dos empréstimos. Há dias, a banca Kruschewaky informou à Coluna que, desde 2018, já atuou em mais de 45 mil processos do Banco Master. Destes, segundo o escritório, cerca de 30 mil seguem em tramitação e aproximadamente 15 mil já foram encerrados.

Tutti buona gente

Dono do 3° escritório que mais recebeu do banco de Daniel Vorcaro, o advogado preso Daniel Monteiro foi sócio de André Kruschewsky, por sua vez ex-sócio e primo de Eugênio Kruschewsky, que defende o Master na Bahia. O mais instigante para a PF: a sociedade entre André Kruschewsky e Daniel Monteiro, foi desfeita apenas três dias antes da prisão de Daniel Monteiro.

Brasília aos 66

Nesses 66 anos de Brasília, vale lembrar que a capital do País, infelizmente, está dominada por gente gananciosa e inescrupulosa em todos os Poderes. Com um MPF leniente – o qual deveria representar o povo – e jovens sem referências na Cultura, na Política, na Polícia e no Judiciário….

Brasil no seguro

Dados da Confederação Nacional das Seguradoras indicam que, em janeiro, a arrecadação do setor superou R$ 36,2 bilhões, crescimento de 0,5% em relação ao mesmo período de 2025. No mesmo mês, as seguradoras desembolsaram cerca de R$ 21,8 bilhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios, reforçando o papel do setor como importante mecanismo de proteção financeira para famílias e empresas.

É golpe?

Nos últimos seis meses, a JettaShop – que investe em anúncios no Instagram – recebeu 367 reclamações no portal Reclame Aqui. E ainda há 104 reclamações aguardando. É daquelas empresas que não têm suporte. Não há código rastreador e há casos de entregas devolvidas à China por irregularidades na alfândega aqui. O contato de telephone não tem whatsapp e vem, propositadamente, quase apagado no e-mail.

Comissão Cruls

Para comemorar os 66 anos de Brasília, hoje, a Editora Senac-DF lança livro “Comissão Cruls: Em busca da Capital Federal”. A obra volta ao século 19, quando a capital brasileira era apenas uma ideia. A partir de diários do engenheiro Hastimphilo de Moura, a publicação reconstrói a jornada que em 1892 foi em busca do território que seria a capital. O lançamento será amanhã na Casa de Chá da Praça dos Três Poderes.

ESPLANADEIRA

#Delfia renova apoio ao MASP até 2028. #EBAC ganhou BiS Awards 2026 por Melhor Iniciativa de Jogo Responsável e Proteção ao Jogador. #"Centro de experiências Boulevard Genève abre 1ª loja de maquiagem personalizada. #Empresário Carlos Eduardo Simões lançou livro “As Mentiras Que Contam Para Você: O Poder da Autoilusão" (Ed. Literare Books). #Viapol anuncia Kilson Nogueira como novo Diretor Comercial de Varejo e Marketing. #MillerKnoll ganha Ouro na EcoVadis por sustentabilidade corporativa. #Instituto Assaí abre inscrições da 9ª edição do Prêmio Academia Assaí.