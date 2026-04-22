Flávio Bolsonaro lidera a disputa em um eventual segundo turno contra Lula entre os eleitores de São Paulo - Lula Marques/Agência Brasil / Ricardo Stuckert/PR

Flávio Bolsonaro lidera a disputa em um eventual segundo turno contra Lula entre os eleitores de São PauloLula Marques/Agência Brasil / Ricardo Stuckert/PR

Publicado 22/04/2026 12:00

Os staffs pré-eleitorais do presidente Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) – que devem polarizar a disputa presidencial deste ano – já levantam “as capivaras” de cada um (termo usado no bordão jornalístico e policial). De acordo com fontes dos dois lados ouvidos pela Coluna, o que Lula pode levar contra Flávio nos debates na mídia: o famigerado caso da rachadinha salarial na Alerj – da qual o senador já foi inocentado – o operador Queiroz, o empréstido generoso no BRB para comprar mansão em Brasília, mas, principalmente, Lula deve tentar colar nele a imagem do pai ex-presidente, ou seja, Flávio seria oé Bolsonaro 2.0. Já flávio tem artilharia de sobra, também: as gafes de Lula na política internacional, que afastaram alguns países importantes como Israel; O Correios quebrado e aparelhado por um grupo de advogados do Lula Livre; Os déficts bilionários das estatais, repleta de ministros nos Conselhos; o resgate de Nadine Heredia com jatinho da FAB no Peru, evitando a prisão da condenada no país vizinho, um afronta à Justiça de outro país. E o escândalo do INSS, com cerco da PF ao irmão e ao filho do presidente, ainda sob investigações.

Difícil escolha

Flávio está atrás de um vice para a chapa. E apesar de apostas em nomes para todo lado, nada está definido ainda por quem manda muito, o chefão do PL, Valdemar da Costa Neto. O presidenciável avalia Caiado – que não quer – e Romeu Zema, que quer muito. Uma mulher forte e do Nordeste não apareceu ainda na lista. E a senadora Teresa Cristina para o PL não traz voto, nem o feminine – apenas o Agro.

Senta e trabalha

Enquanto Lula da Silva rodar o País em campanha, o vice Geraldo Alckmin (PSB) vai fazer política quieto. A partir de agosto até novembro é ele quem mandará no Brasil. Ficará em interface direta com a Casa Civil do Palácio e vai receber ministros – no Jaburu e no Anexo. Nunca ocupará o gabinete presidencial. Alckmin vai deixar o homem correr atrás de votos Brasil adentro. É o trato da dupla.

Nas redes

Inelegível por decisão do TRE de São Paulo, Pablo Marçal – que deixou o PRTB pelo União Brasil – trocou de planos e quer disputar para governador ou o Senado. Ele acredita que o TSE reverte a decisão do tribunal paulista. Seu projeto está totalmente focado nas redes sociais.

Bancada Negra

Está parada em ‘regime de urgência’ no plenário da Câmara, desde fevereira, o Projeto de Resolução da Câmara nº 1/2026, de autoria da federal Talíria Petrone (PSOL-RJ). Apensado ao PRC 80/2025, ele cria a Coordenação da Bancada Negra, que sera eleita entre os pares. O federal Antônio Brito (PSD-BA) tentou dar a celeridade. A conferir.

Global Pet Expo

Empresários brasileiros do setor prestigiaram, no fim de março, a Global Pet Expo, em Orlando (EUA) – a maior feira do mundo para o segmento. Patrocinada pela Purina (Nestlé), a feira mostrou tendências de pet food e pet care. E registrou uma entrada forte de chineses na exposição de boxes e startups. No Brasil, o setor cresce dois dígitos por ano e aumenta a representatividade na fatia do PIB nacional.

ESPLANADEIRA

#Fundadores da Accountfy lançam Mogno, plataforma de IA para criar e operar apps. #Inspired Education lança nova escola potencializada por IA e expansão inclui o Brasil. #Jornalista Rodrigo Fonseca lança "A Comunicação da Cultura Popular: O Fandango Caiçara em Perspectiva", 24/04, em SP. #Lecadô acelera expansão no Sudeste com novo modelo express de franquias. #Grupo Rão estreia em Belo Horizonte com um hub multimarcas. #Rede 5àsec cresce 13,5% em faturamento no 1º trimestre do ano.