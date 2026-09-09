Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica - AFP

Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro use tornozeleira eletrônicaAFP

Publicado 09/09/2026 12:00

O presidente Lula da Silva (PT), que surfava até a semana passada na onda da reeleição garantida, mesmo que apertada, deu um tiro no pé a três semanas da eleição presidencial. A aparição em rede nacional em defesa do Supremo Tribunal Federal jogou todos os evangélicos e os indecisos – não apenas os cristãos – na fila de votação do rival Flávio Bolsonaro (PL). Ele deve aparecer empatado com o petista, ou até virando o jogo, nas próximas pesquisas. É o que comentam, entre portas, três caciques de grandes partidos. Lula puxou para si a crise protagonizada por Alexandre de Moraes na Corte – este, sob forte suspeita de prevaricação –, e a defesa do Tribunal passou à sociedade a impressão de uma tentativa de proteção a Moraes e de blindagem ao PGR Paulo Gonet, citados no inquérito da PF na relação com o “banqueiro” Daniel Vorcaro. O estrago é enorme. Há informes de que todas as igrejas pentecostais e neopentecostais se uniram para defender o ministro André Mendonça, considerado o nome evangélico na Corte, nesse embate com Moraes. E isso causará dois efeitos: o voto não-Lula e o voto de protesto pró-Flávio. A conferir.

Blindagem?

Há um mistério que a Polícia Federal – delegados, peritos e investigadores – deve responder. Com tanta tecnologia pericial cibernética, já provada em outras operações e tão celebrada no meio, por que ainda não foi revelado no inquérito o conteúdo das mensagens do ministro Alexandre de Moraes (foto) para Daniel Vorcaro, do Banco Master? O caso é de interesse público e se torna a cada dia mais pertinente.

Gabinete paralelo

Além da acusação do ministro André Mendonça (STF) de que o diretor da PF, Andrei Rodrigues, teria criado um gabinete paralelo para investigá-lo, pesam contra o delegado mais situações: a presença em um evento de uísque e charuto em Londres com Vorcaro; o passeio com a namorada em uma vinícola de Rubens Menin em Portugal (sócio de Vorcaro na SAF do Atlético Mineiro); a troca do delegado que investiga Lulinha e a suspeita de segurar informações de inquéritos contra Alexandre de Moraes e Lulinha.

Cada um por si?

O presidente Lula que se cuide. Desde que eclodiu a crise no STF, o candidato dele no Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), tem dito que o mais prudente é ficar longe dessa confusão. Ele teria dito a pessoas próximas que “isso é problema de Lula e do PT” e reiterado que ninguém mova uma palha em direção ao petista em cidades onde há apoio em dobradinha com Flávio Bolsonaro, como Duque de Caxias, Magé, Teresópolis, entre outras.

Aeroporto da discórdia

O Projeto de Lei nº 3.222/2023, dos deputados Joseildo Ramos (PT-BA) e Lídice da Mata (PSB-BA), propôs a troca do nome do aeroporto internacional de Salvador de Luís Eduardo Magalhães para 2 de Julho, mas foi rechaçado pelo relator Cláudio Cajado (PSD-BA) na Comissão de Viação da Câmara. O Carlismo, por ora, venceu. Fica o saudoso filho do poderoso ACM em lugar da data da independência baiana.

Ações & El Niño

O Ministério da Agricultura recebeu um conjunto de 163 medidas da Embrapa para apoiar a gestão de riscos climáticos na agropecuária no País. As recomendações consideram os possíveis impactos associados ao fenômeno El Niño na safra 2026/2027 e propõem ações permanentes de prevenção, adaptação e redução de riscos no campo. Profissionais da Embrapa e do Instituto de Meteorologia elaboraram o documento.

ESPLANADEIRA

#MedSênior tem 191 vagas de emprego abertas entre ES, RJ, DF, MG, PR e PE: tinyurl.com/mr3upwur. #Yellow Card investe US$ 40 mi no Brasil e planeja expansão na AL. #NewCo e Martha Leonardis realizaram 1ª edição do “Impulso Mulheres” para microempreendedoras de SP. #Genial leva clientes traders para imersão no mercado financeiro em Nova York. #White Martins leva soluções para eficiência na siderurgia à ABM Week 2026. #Sodexo tem 155 vagas para jovens aprendizes de 14 a 24 anos no País; Insc: tinyurl.com/fvfsh25e.