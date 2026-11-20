Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão no terceiro trimestre de 2026 - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão no terceiro trimestre de 2026Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 20/11/2026 12:00

Emissários federais enviaram sinais ao mercado de que Tarciana Medeiros dançou no comando do Banco do Brasil. Com capital misto — e não apenas federal, como a Caixa —, o BB sofre pressão dos sócios, e Lula deu um basta. A quem acredita que vai melhorar, vem a bomba: o futuro presidente é da cota de Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado, que conta com apoio discreto do Palácio para a reeleição.

No sal

Eduardo Paes (PSD-RJ) nadou, nadou, reclamou, chorou e morreu na praia. Pressionado por apoiadores que sonharam com seu governo, o ex-prefeito foi avisado por aliados cariocas com conexões em Brasília de que não tem apoio algum do presidente Lula nem de ministros do TSE sobre sua demanda por um 2º turno sub judice. Além disso, o PT já prepara candidatos próprios para a Prefeitura e o Governo do Rio de Janeiro.

Grilagem

Comunidades tradicionais do Oeste da Bahia denunciaram ao governo da Alemanha que empresas associadas à grilagem no Cerrado fornecem soja para a cadeia de carnes do país europeu. A denúncia foi protocolada junto ao Escritório Federal de Economia e Controle de Exportações (BAFA). Após o protocolo, representantes brasileiras se reuniram, em Berlim, com integrantes do governo alemão para debater o caso e cobrar providências.

Mercado da Black

Enquanto consumidores de outros países demonstram cautela com os gastos, o brasileiro está disposto a abrir a carteira na Black Friday de 2026. Pesquisa da Sinch revela que 43,7% dos entrevistados no país pretendem gastar mais neste ano, ante 25% na média internacional. O levantamento ouviu 2.501 consumidores em oito países — incluindo 350 brasileiros — e aponta o Brasil como um dos mercados mais otimistas para a temporada de promoções.

IA & 5x2

Com a adoção da jornada 5x2 em dezembro, a inteligência artificial pode se tornar a aposta das empresas para noites e fins de semana. Dados da empresa Magnotech Gestão revelam economia de até 480 horas mensais em uma única equipe e ampliação para atendimento 24 horas sem plantonistas. Para o especialista Mateus Magno, a tecnologia poderá realizar o trabalho da madrugada, garantindo o cumprimento da lei sem abandonar o consumidor.

Critério de escolha

A reputação de uma empresa influencia o interesse por uma vaga de emprego para 84,7% dos profissionais, segundo pesquisa da Serasa Experian realizada com 1.907 pessoas. Dos entrevistados, 58,2% consideram esse fator muito significativo e 26,5% afirmam que ele pesa na decisão. Cultura, ambiente de trabalho (26,8%) e tratamento aos funcionários (24,4%) são os principais pontos que contribuem para o bom conceito da empregadora.

ESPLANADEIRA

#Psiquiatra Luís Carlos Murari lançou livro “Medicação”, na Travessa do Barra Shopping (RJ). #Casap Rio lança app para reforçar segurança de clientes em condomínios de temporada. #Instituto Lado a Lado pela Vida iluminou Cristo Redentor (RJ), no 15º ano do Novembro Azul. #Thermo King lança LEGEND na Fenatran 2026, com economia anual de até 6T de diesel. #Souedo inaugura 1º ponto de venda físico da marca no RJ. #iGUi chega à Al. Gabriel Monteiro da Silva (SP), polo da arquitetura, design e decoração. #Trevo ocupa 2º lugar no Ranking de laboratórios & imagem do Reclame Aqui. Embracon registra alta de 120% no consórcio de imóveis entre janeiro e outubro.

