Lula participou da cerimônia de entrega de cartas credenciais a 14 novos embaixadores - Reprodução / YouTube

Lula participou da cerimônia de entrega de cartas credenciais a 14 novos embaixadoresReprodução / YouTube

Publicado 27/11/2026 12:00

O presidente Lula da Silva (foto) teve uma dificuldade enorme de encontrar um ministro da Fazenda para a Era Lula IV. Ninguém quer. O atual não deseja ficar, o vice Geraldo Alckmin recusou elegantemente, e no mercado todos sabem que o cargo é o maior “rabo” do mundo para sustentar, depois da falácia eleitoral do petista que prometeu o céu e a terra sem ter nenhum deles. Nenhuma conta fecha para 2027. Ontem, no fim do dia, o ex-presidente do Bradesco Luiz Carlos Trabuco, que estava reticente, aceitou ser novo ministro. Trabuco não passará pela humilhação que Fernando Haddad passou, porque não é um “pau mandado do PT”. Trabuco é um nome de credibilidade na praça, que acalma o mercado e a Febraban, os investidores da Bolsa; é um crítico ferrenho dos juros altos e dos gastos públicos demasiados. Há dias as cotações do dólar e euro sobem mais que foguete da SpaceX.



Incendiário



Há um personagem da República que ama incendiar o Brasil. Ele é Edson Fachin, ministro do STF conhecido nos bastidores como Edson Facin (não se sabe o porquê). Com esse semblante de padre de interior, deu uma canetada monocrática para anular a condenação de Lula da Silva. E da mesma caneta saiu, agora, o juridiquês que blindou na Polícia Federal seus colegas de toga. Os livros de história guardarão lembranças de sua atuação.



Doutor do Cleitinho



O governador de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Rep), indicou o médico e empresário Bernardo Guimarães para a presidência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Ele tem experiência internacional e administra clínicas em quatro países. Terá 13 mil colaboradores e um orçamento de R$ 2,5 bilhões. E o desafio de conciliar a eficiência administrativa com a qualidade da assistência à população.



Do volante



A CCJ do Senado aprovou o Projeto de Lei nº 1.229/24, relatado pelo senador Laércio Oliveira (PSD-SE), que combate a impunidade de motoristas que provocam mortes no trânsito sob o efeito de álcool ou drogas. A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro para estabelecer a obrigatoriedade de testes destinados a identificar o consumo de álcool ou outras substâncias psicoativas em situações de flagrante.



Black & Natal



Estudo do Cuponomia aponta que 66% dos consumidores online que pretendem comprar na Black Friday vão aproveitar as ofertas e antecipar a compra dos presentes de Natal. As categorias de eletrodomésticos (43%) e de moda e acessórios (37%) lideram as intenções de compra. “A antecipação permite distribuir os gastos de fim de ano e aproveitar as oportunidades de preço em novembro”, afirma Ivan Zeredo, diretor de marketing do Cuponomia.



Energia hospitalar



A Enel São Paulo investirá R$ 22 milhões em projetos de eficiência energética em hospitais e unidades de saúde da capital paulista. O programa inclui a modernização de sistemas de climatização, a substituição de equipamentos e a instalação de sistemas de energia solar. As intervenções têm potencial de reduzir o consumo de energia em 8.897 MWh por ano, com economia estimada de R$ 4,3 milhões anuais.



Ponto Final



E aí, vai chamar quem?

ESPLANADEIRA

#Programa Impulso PRIO acelerou 11 ONGs e superou R$ 10 mi captados via mentorias. #ICON Solutions vê vagas SAP subirem 20%. #Academia de Profissionais da Obramax atingiu 88 mil capacitados no Brasil. #Pix representa 94,8% das transações da Remessa Online entre brasileiros para o exterior. #Sodexo prepara operação 30% maior na BlackFriday e cria diretoria dedicada ao e-commerce .