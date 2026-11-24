Mnistro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Mnistro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge MessiasFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 24/11/2026 12:00

Cadê seu nariz de palhaço, caro(a) leitor(a)? Depois de afirmar na campanha eleitoral — e até em pronunciamento à nação — que o Brasil precisa de uma reforma no Judiciário, e após sinalizar mudanças na forma de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (hoje prerrogativa presidencial), Lula da Silva reuniu-se no Palácio da Alvorada com quatro ministros do STF e os presidentes da Câmara e do Senado. O objetivo? Tentar emplacar novamente o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias (foto), que já foi rejeitado pelo Senado.

Cadê ele?

No vaivém de sugestões para o Ministério da Fazenda — enquanto o mercado pega fogo e as cotações do dólar e do euro sobem mais rápido que foguete da SpaceX —, integrantes do alto escalão de Lula sugeriram o nome de Henrique Meirelles para a pasta. Ex-presidente do Banco Central nos governos Lula I e II, Meirelles deu conta do recado na época e elevou a nota de crédito do Brasil no exterior, exatamente o que o país precisa agora. A assessoria de Meirelles não retornou aos contatos.

Dançou

O outrora todo-poderoso ex-presidente da Câmara e atual senador eleito por Alagoas, Arthur Lira (foto) (PP), terá de articular por meio de Hugo Motta — atual comandante da Casa, que deve ser reeleito com o apoio do Planalto — a manutenção de seus indicados na Caixa Econômica Federal. Antes apoiado por Lira para chegar ao comando da Câmara, Motta é um aliado de primeira hora. No entanto, o cenário mudou com a reeleição de Lula: Lira indicou o vice na chapa de Flávio Bolsonaro e escolheu o seu lado.

CAIO nas bancas

O conselheiro do CNJ Rodrigo Badaró e o integrante do Conselho Federal da OAB Matheus Puppe lançam hoje, na Conferência Nacional da Advocacia, em Salvador, o livro “Inteligência Artificial e Direito: Arquitetura Jurídica Humanizada na Era Algorítmica” (Ed. Amanuense). Na obra, os autores defendem a criação do cargo de Chief AI Officer (CAIO), executivo responsável pela governança de IA nas empresas. O prefácio é assinado por Edson Fachin e o posfácio por Beto Simonetti, presidente da OAB.

Vendas & Black

Um estudo da Serasa Experian realizado em outubro com 1.072 pequenas e médias empresas (PMEs) mostra que 37,6% delas esperam aumentar as vendas com ações na Black Friday de 2026. Desse total, 18,5% projetam alta de até 10%; 10,5% estimam crescimento entre 10% e 30%; e 8,6% preveem avanço acima de 30%. Entre as empresas que pretendem promover campanhas, 30,8% apontam a limitação de orçamento e os custos elevados como os principais desafios para alcançar bons resultados.

Cardápio

Uma pesquisa realizada pela Ticket com 1.108 trabalhadores e 118 restaurantes no país revela que 85% dos profissionais brasileiros desejam cardápios mais saudáveis — um crescimento de 8,6 pontos percentuais em um ano. O Barômetro Ticket aponta ainda que 64% dos estabelecimentos perceberam aumento na procura por refeições equilibradas. Para 72% dos entrevistados, o vale-refeição contribui diretamente para o consumo de refeições mais completas.