Quase um terço dos apoiadores de Flávio Bolsonaro não concorda com decisão de deixar o país - Ricardo Arduengo / AFP

Quase um terço dos apoiadores de Flávio Bolsonaro não concorda com decisão de deixar o paísRicardo Arduengo / AFP

Publicado 26/11/2026 12:00

Os caciques da coalizão de Flávio Bolsonaro (foto) (PL) chegaram a duas conclusões após seus *staffs* esmiuçarem, por semanas, os resultados das eleições. O principal fator: a aprovação da escala de trabalho 5 x 2 teria sido decisiva para a derrota de Flávio nas urnas. As análises internas apontam que isso trouxe mais votos para o presidente Lula da Silva até em redutos considerados bolsonaristas. Não apenas pela boa notícia, mas principalmente porque o trabalhador ficou temeroso de perder seus direitos caso o filho de Bolsonaro vencesse a eleição e flexibilizasse a lei para atender ao patronato. Isso teria levado Lula da Silva a conquistar o eleitor indeciso e até eleitores das classes C e D que votaram em Flávio no 1º turno. O segundo fator foi a mobilização on-line do tal “Exército de Janones”, que, segundo as análises, tirou de casa o eleitor petista que não foi às urnas no 1º turno.



Do patrão



O lado do patrão tem de ser considerado, sim, porque uma das possíveis consequências é a inflação! O fim da escala 6 x 1 exigirá 20% a mais de trabalhadores em determinados serviços, aponta estudo da Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse). O levantamento estima aumento de até 13,3% nos custos de pessoal do setor de *facilities* e necessidade de reajuste nos preços dos serviços, que pode chegar a 9,3% em determinados segmentos.



R$ 2 bi ao vento...



A Cassi, o plano de saúde dos funcionários do Banco do Brasil, precisa de um aporte urgente de R$ 2,3 bilhões para “equilibrar as contas”, conforme aviso aos associados, e para a “recomposição emergencial das reservas financeiras” prevista para dezembro. A direção do BB vai aportar 60% do valor (R$ 1,38 bilhão), e a própria entidade cobrirá os 40% restantes – cerca de R$ 920 milhões. São 155 mil associados no País.



Como, doutor?



O juiz Ossamu Eber Narita, auxiliar da 35ª Vara Cível do Recife, encerrou uma execução milionária movida pelo BNB contra a SPE Reintegra Brasil e seus fiadores, decorrente de um financiamento nunca pago. A dívida venceu em 2012 e ultrapassa R$ 93 milhões. A sentença saiu durante as férias da juíza titular, Ricarda Alcoforado. O auxiliar anulou a decisão que autorizou a continuidade da execução e o bloqueio de bens dos inadimplentes.



Segurança nacional



Diante da escalada de tensões geopolíticas globais, o senador Hamilton Mourão (Rep-RS) capitaneia a criação da Frente Parlamentar Mista de Defesa, Segurança e Soberania no Congresso. O colegiado nasce com o propósito de ampliar o debate sobre a defesa no Parlamento e dar fôlego à Base Industrial de Defesa. Nos bastidores, a avaliação é de que o Brasil não pode ficar vulnerável diante dos riscos crescentes no cenário mundial.



Artigo



No site da Coluna, leia o novo artigo de Carlos Santana, CEO da CS Invest, sobre mobilidade urbana, com um desafio ao leitor logo no título: “Qual chave vinha 1º nos seus planos, a do carro ou a da casa?”



Ponto Final



“O maior problema do Brasil é a impunidade”. Frase dita pelo então vice-presidente do País, José Alencar, a este colunista, em seu gabinete no anexo do Palácio, em 2009.

ESPLANADEIRA

#FenaCap lança Manual Técnico de Capitalização para concessões e PPPs. #TIVIT anuncia Patrick Baudon como Chief AI Officer. #Funcional anuncia Rafael Cazazza para área de Produtos. #Genera (Dasa) oferece até 70% de desconto em testes genéticos na Black Friday. #AudioNova lança Black Friday com Raul Gil e até 50% de descontos. #Alerj é ajudante de Papai Noel em parceria com Correios.