O Rio tem mais de 1,3 milhão de hectares de áreas agricultáveisDivulgação

Publicado 10/01/2025 14:15

O Rio de Janeiro é um estado com mais de 1,3 milhão de hectares de terras disponíveis para a agricultura. Isso representa cerca de 12% da área total do território fluminense, apta para gerar oportunidades, negócios e empregos.

Aproximadamente 40% da área disponível está localizada nas regiões Norte e Noroeste Fluminense, que é a mais fértil e produtiva do estado.

O Rio tem um mercado consumidor de 12 milhões de pessoas e exporta cerca de R$ 1,5 bilhão em produtos agrícolas. No entanto, a produção agrícola ainda é limitada pela baixa aplicação, em larga escala, de tecnologia e inovação.

O agronegócio 4.0 pode mudar isso, trazendo novas tecnologias e práticas para o setor.

Nações do mundo inteiro se debruçam sobre o debate da segurança alimentar, com o Brasil sendo um dos principais produtores mundiais. É hora do Estado do Rio se conectar mais firmemente a essa matriz, integrando atores públicos e privados para superar desafios históricos.

Um desses desafios, o da insegurança hídrica, já foi abordado aqui e trata da importância do projeto de lei que reclassifica o clima do Norte e Noroeste para o semiárido.

Não nos faltam atributos de competitividade, como o Porto do Açu, com capacidade de armazenamento de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de grãos e outros produtos agrícolas.

É preciso que os governos, as empresas, agricultores e academias trabalhem juntos para desenvolver o agronegócio fluminense em sua potencialidade plena.

Olhar para além desses limites é nos reconhecer em nossa identidade de protagonismo. É nos mover estrategicamente para ressignificar a força da economia do campo.