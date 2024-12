Inserir um título - 1 - Arquivo pessoal

Inserir um título - 1Arquivo pessoal

Publicado 25/12/2024 15:14

É Natal! Mais que uma data, um convite a novas atitudes. É quando as pessoas se sentem mais dispostas a estender a mão a quem precisa e a pregar um mundo melhor, sem violência nem injustiça.

Em 1969, com a Guerra do Vietnã em destaque nos noticiários, John Lennon e sua mulher, Yoko Ono, incorporavam mensagem ativistas em cartazes que proclamavam a paz. Nesse contexto, gravaram “Merry Xmas (War is Over)”, que se tornou um clássico mundial, com sua pergunta direta:

“Então é Natal. E o que você fez?”

Cinquenta e cinco anos se passaram e a pergunta persiste. Porque o 25 de dezembro carrega consigo um espírito de solidariedade e amor ao próximo que contagia a todos. É nesse período que muitas pessoas se mostram mais dispostas a ajudar os necessitados, seja através de doações ou participação em campanhas solidárias. Acendem luzes em suas casas, num clamor por um mundo de paz.

O clima se torna inspirador. As cidades criam cenários encantadores, com luzes, árvores e enfeites que trazem uma atmosfera de alegria. Os espaços públicos se tornam mais acolhedores, incentivando as pessoas a saírem de casa para passear, encontrar amigos, celebrar e ajudar.

No centro de toda essa celebração está a mensagem de altruísmo e amor deixada pelo aniversariante do dia: Jesus. O Natal é uma oportunidade de refletir sobre seus ensinamentos e colocá-los em prática. O Nazareno nos ensinou há 2 mil anos que a verdadeira riqueza está em compartilhar. Ao seguirmos seu exemplo, transformamos o 25 de dezembro em algo muito maior do que uma data festiva; torna-se um momento de transformação pessoal e comunitária.

Vamos além das celebrações tradicionais? Doe parte do seu tempo, recursos ou talento para fazer a diferença na vida de alguém. Aproveite também para desfrutar dos belos cenários natalinos da sua cidade e estreitar laços com amigos e familiares.

Inspire-se na linda canção de John Lennon: “Que seja feliz quem souber o que é o bem”. Inspire-se no exemplo de Jesus para transformar essa época num período de amor e solidariedade, espalhando luz e esperança por onde passar.

É Natal! Que o espírito natalino permaneça vivo em nossos corações, não apenas em dezembro, mas o ano inteiro!