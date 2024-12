O Americano luta para pagar as dívidas e voltar à elite do futebol estadual - Facebook do Americano

O Americano luta para pagar as dívidas e voltar à elite do futebol estadualFacebook do Americano

Publicado 23/12/2024 15:32

Tradicional equipe de Campos dos Goytacazes, com 110 anos de história, o Americano Futebol Clube enfrenta um momento crítico. Com uma dívida que ultrapassa R$ 40 milhões e a necessidade urgente de concluir seu complexo esportivo, o clube se vê diante de um cenário desafiador para zerar o que deve e retornar à elite do futebol estadual. Para muitos, a única solução viável é sua transformação em Sociedade Anônima de Futebol (SAF), nos mesmos moldes que o Botafogo. A torcida e o Conselho Fiscal do Americano defendem este caminho.

Campos tem uma rica história no futebol, com equipes tradicionais, como o Americano e o Goytacaz, que hoje agonizam devido à falta de recursos e planejamento. A SAF, portanto, representa não apenas a salvação do Alvi-Negro, como também a recuperação do futebol da cidade, que já foi sinônimo de grandes momentos.