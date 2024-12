Romário - Pedro França/Agência Senado

RomárioPedro França/Agência Senado

Publicado 18/12/2024 19:21

A pedido do relator, o senador Romário (PL/RJ), foi retirado da pauta do Senado o Projeto de Lei 1440/2019, que classifica como semiárido o clima dos 22 municípios do Norte e Noroeste Fluminense. A votação ocorreria nesta quarta-feira (18/12).

Apresentado há cinco anos pelo então deputado federal Wladimir Garotinho, atual prefeito de Campos, o PL prevê a alteração da Lei 10.420/2002, que criou o Fundo Garantia-Safra e o Benefício Garantia-Safra, assegurando apoio financeiro a agricultores familiares que sofrem perdas de safra por estiagem ou excesso hídrico.

Em seu texto original, a Lei 10.420 contempla os agricultores da área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). A proposta de Wladimir é estender o Benefício Garantia-Safra também aos municípios do Norte/Noroeste Fluminense.

É hora de todas as forças políticas do estado do Rio se mobilizarem por este projeto tão importante, já aprovado na Câmara dos Deputados. Uma agricultura forte é fundamental para desenvolver o interior, com reflexos positivos nos 92 municípios fluminenses.

Campos se destaca em empreendedorismo e inovação

Historicamente conhecida por suas raízes agrícolas, Campos dos Goytacazes está se tornando um dos principais centros de empreendedorismo e inovação do Brasil. Basta dizer que o município já responde por aproximadamente 1/3 das vagas oferecidas pelos editais da Faperj para todo o estado do Rio.

No coração desse movimento está a Tec Incubadora, nascida há 18 anos de uma parceria entre poder público, universidades e instituições comprometidas com o desenvolvimento de Campos e da região. É a chamada “tríplice hélice” realmente funcionando e fazendo a diferença.

Maricá começa a testar ônibus híbrido elétrico-hidrogênio

Maricá começou a testar o protótipo de um ônibus híbrido elétrico-hidrogênio, encomendado pela prefeitura local à Coppe/UFRJ. A primeira viagem aconteceu nesta quarta-feira (18/12). A proposta do município é descarbonizar toda a frota da Empresa Pública de Transporte (EPT). Além de dois veículos com hidrogênio, está sendo desenvolvido um veículo com modelo etanol-elétrico. A iniciativa permitirá a Maricá receber royalties pela propriedade da patente e, futuramente, produzir ônibus sustentáveis para todo o Brasil.