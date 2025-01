São Francisco de Itabapoana é ponto estratégico entre dois portos - um em funcionamento e outro em construção - Divulgação

São Francisco de Itabapoana é ponto estratégico entre dois portos - um em funcionamento e outro em construçãoDivulgação

Publicado 02/01/2025 15:22

São Francisco de Itabapoana aparece pouco no noticiário estadual, menos ainda no nacional. Mas o município de 45 mil habitantes no extremo norte do estado do Rio de Janeiro tem tudo para se tornar um polo de empresas dos setores de energia, naval e portuário. E é fácil entender por quê.

Pouco ao sul, fica o Porto do Açu, já no município de São João da Barra. Com a construção de uma nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul que o Governo do Estado pretende entregar no primeiro trimestre deste ano - a Ponte da Integração -, o complexo portuário sanjoanense terá uma via de ligação rápida e direta com o litoral de São Francisco de Itabapoana e com o Sul do Espírito Santo via Rodovia do Sol.

Justamente no Sul Capixaba, mais precisamente no município limítrofe de Presidente Kennedy, estão começando as obras do Porto Central, um projeto ambicioso de águas profundas que receberá mais de R$ 17 bilhões em investimentos até 2040.

Para empresas dessas cadeias produtivas, que movimentam bilhões de reais e estão sempre em busca de facilidades logísticas, fica a dica.