A Petrobras pode triplicar a capacidade de transporte de gás, com até 108 milhões de litros movimentadosStéferson Faria/Agência Petrobras

Publicado 24/02/2025 13:28

O Rio de Janeiro acelera para um futuro de crescimento econômico. Líder absoluto na produção de gás natural, o estado responde por 74% do total extraído no Brasil. Um ativo estratégico, uma fonte de energia limpa e motor para novos investimentos.

O Rio é uma locomotiva para a economia do Brasil: enquanto a produção média diária nacional cresceu 1% em 2024, alcançando o patamar de 151 milhões de metros cúbicos por dia (m³/dia), o estado alcançou 113 milhões de m³/dia, impulsionado pelo crescimento de 6% na produção.

A Petrobras amplia a força desta matriz e potencializa a prospecção de resultados. Lançou licitação para oito navios gaseiros esta semana, para a ampliação da frota. Uma aposta segura da estatal em logística eficiente e transporte seguro de gás liquefeito e amônia. Um movimento que dá ao Rio novas perspectivas e, ao Brasil, competitividade.

Os números impressionam e guardam proporção com o gigantismo do papel do Rio no setor. A nova frota pode triplicar a capacidade de transporte, com até 108 milhões de litros movimentados. Serão navios modernos, com eficiência energética 20% maior, com redução de 30% nas emissões. Sustentabilidade e tecnologia andando juntas.

O impacto vai além da movimentação de cargas nos portos. Indústrias buscam o gás natural como matriz produtiva, uma energia mais barata. Novos investimentos aportam, empresas se aproximam. Em um ciclo virtuoso, de mais empregos e desenvolvimento regional.

O Rio olha para frente com respeito à sua tradição e se reinventa. Desde a década de 1970, quando a Petrobras se instalou na Bacia de Campos, o Estado é protagonista o setor. Agora, renova essa relevância. Une sua experiência histórica à inovação do futuro.