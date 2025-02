Com seu potencial econômico, o estado do Rio de Janeiro continua sendo a vitrine do Brasil - Agência Brasil

Publicado 15/02/2025 11:08

O Rio de Janeiro vive um momento de transformação. Após desafios econômicos, institucionais e estruturais, o estado mostra sua força. Cresce, inova e gera empregos. No terceiro trimestre de 2024, o PIB fluminense avançou 2,5%. O setor de serviços subiu 3,3%. A indústria cresceu 1,3%. O desempenho supera a média nacional de 3,5%, provando a resiliência da economia local.

Os números refletem mais do que progresso. Mostram união entre setor público e privado. A indústria extrativa, responsável por 75% do PIB industrial, segue forte. A construção civil cresceu 1,9%, impulsionada pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A produção e exportação aumentaram, com destaque para a América Latina. O Rio reforçou o seu papel de peça-chave na economia nacional.

O turismo continua em expansão. As belezas naturais e a infraestrutura fortalecida atraem visitantes. A vocação agrícola gera empregos e abastece mercados. As Bacias de Santos e de Campos mantêm o Rio como peça chave da matriz de óleo e gás. O Porto do Açu se consolida como um dos maiores hubs logísticos do país, movimentando cargas em uma janela privilegiada de comércio exterior.

O Rio é vitrine do Brasil. Um estado competitivo, com indústria forte, serviços consolidados e logística estratégica. O estado sinaliza caminhos para um futuro de mais crescimento e inclusão.

É preciso seguir, conectando políticas públicas e iniciativas privadas, gerando um ambiente favorável para transformar crescimento em desenvolvimento social, com planejamento e gestão.

Atrair investimentos e consolidar o Rio como referência nacional é olhar para o tamanho de nossa história, território e capacidade produtiva. Com previsão de crescimento de 4,1% em 2024 e 3,3% em 2025, o Estado está à frente de outros polos econômicos.

O futuro do Rio já começou. E ele promete ser grandioso como o nosso estado.