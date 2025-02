A Ponte da Integração vai unir São João da Barra e São Francisco de Itabapoana - César Ferreira

Publicado 07/02/2025 13:18 | Atualizado 07/02/2025 16:00

Está prevista para o dia 12 de fevereiro a entrega à população de um marco histórico: a Ponte da Integração. A obra do governo do Estado do Rio de Janeiro conectará os municípios de São João da Barra e São Francisco de Itabapoana.

Mais do que uma estrutura de concreto e aço sobre o majestoso Rio Paraíba do Sul, a ponte expressa a união de dois territórios que, por décadas, compartilharam história, desafios e aspirações.

É o resgate de um sonho que já completou 40 anos.

Desde os primeiros pilares erguidos, o projeto enfrentou paralisações e incertezas. Na década de 1980, a ponte começou a ser erguida como uma promessa de desenvolvimento, mas ficou inacabada, deixando apenas vestígios de um futuro interrompido.

Anos depois, um novo projeto foi iniciado, mas, novamente, a obra foi suspensa. Agora finalmente concluída, a Ponte da Integração se torna realidade, representando a superação de obstáculos e a concretização de um desejo coletivo.

A importância da nova travessia transcende a mobilidade. A ponte fortalece a conexão entre os mercados produtores rurais de São Francisco de Itabapoana e os polos econômicos de São João da Barra, impulsionando o agronegócio, o turismo, a circulação de mercadorias e o desenvolvimento regional.

Além disso, aproxima São Francisco do Porto do Açu, um dos principais complexos portuários do país, facilitando a logística e criando novas oportunidades para produtores e empresários da região.

No turismo, a Ponte da Integração encurta distâncias entre as belezas naturais e culturais dos dois municípios. Praias, lagoas e festas tradicionais agora estarão ainda mais acessíveis para visitantes, fomentando a economia local e incentivando investimentos no setor.

A realização dessa obra também é um exemplo de integração institucional. Para que a ponte saísse do papel, foi necessário o esforço conjunto de deputados estaduais, prefeitos, do Governo do Estado e da sociedade civil, que mantiveram viva a reivindicação por sua conclusão. Nesse ponto, registra-se uma justa homenagem ao deputado estadual João Peixoto, um de seus principais defensores ao longo de seus mandatos.

A Ponte da Integração não é apenas uma estrutura viária. Ela representa um novo ciclo de desenvolvimento, oportunidades e crescimento para o Norte Fluminense e para o Estado do Rio.

Uma ponte, afinal, não se constrói apenas com concreto; é preciso diálogo, cooperação e vontade política. Essa nova visão de interlocução institucional e pública aproxima dois municípios por uma condição maior do que a geografia: a integração pelo futuro.