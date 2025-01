O Porto do Açu trabalha parceria estratégica com a Vale para produção de HBI - Divulgação Porto do Açu

Publicado 30/01/2025 14:26

A Porto do Açu Operações S.A. e a Vale caminham juntas para desenvolver um mega hub no litoral de São João da Barra, destinado à produção de HBI (Hot Briquetted Iron), também conhecido como ferro-esponja. A matéria-prima é essencial para o processo de descarbonização da cadeia siderúrgica brasileira, sendo estratégica quando o assunto é a redução das emissões de gases de efeito estufa.

O hub instalado no Porto do Açu receberá pelotas de minério de ferro da Vale. O HBI será produzido por meio de um reator de redução direta, que utiliza gás natural para retirar o oxigênio dos aglomerados. Utilizado nos alto-fornos das siderúrgicas, o produto pode diminuir em até 25% as emissões de gases de efeito estufa. O HBI também poderá ser convertido para hidrogênio verde no futuro.

O modelo dos mega hubs – complexos industriais voltados à fabricação de produtos siderúrgicos de baixo carbono – já está sendo implantado pela Vale na Arábia Saudita, Emirados Árabes e Omã. No litoral fluminense, o projeto futuramente poderá contar com uma planta de briquete de minério de ferro para atendimento da planta de redução direta do local. As conversas, no momento, giram em torno da atração de novos investidores e clientes.

O Porto do Açu e a Vale, aliás, serão alguns dos principais beneficiados pela construção da Ferrovia EF-118 – o chamado Anel Ferroviário Sudeste - , cujo projeto está sendo debatido numa série de audiências públicas promovidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A obra permitirá uma conexão ferroviária do litoral Norte Fluminense com a Estrada de Ferro Vitória e Minas (EFVM) e as grandes mineradoras instaladas em Minas Gerais.