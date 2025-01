São Francisco também está relacionado entre os maiores produtores de abacaxi em nível nacional - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 17/01/2025 14:10

O abacaxi cultivado no Norte Fluminense e a farinha de mandioca produzida em São Francisco de Itabapoana vão ganhar reconhecimento nacional – e até internacional – por sua Indicação Geográfica (IG).

Os Laudos de Delimitação da Área Geográfica de Produção foram elaborados pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, com base em estudos técnicos e científicos realizados pela Emater, em parceria com entidades da região, como a Associação dos Produtores de Abacaxi do Norte Fluminense (Apra-Rio) e a Associação dos Produtores e Fabricantes de Farinha de Travessão de Barra (Aprofar).

Os documentos de indicação de procedência da farinha de mandioca e de denominação de origem do abacaxi serão assinados na próxima quinta-feira (23), durante um evento na Câmara Municipal de São Francisco de Itabapoana, com a presença do secretário estadual de Agricultura, Deodalto José Ferreira.

A Indicação Geográfica traz diversos benefícios, como a garantia da autenticidade e qualidade dos produtos ao consumidor. A conquista da IG traz um enorme potencial para que os produtores locais ampliem seu mercado, gerando mais emprego e renda. Além do mais, o reconhecimento do abacaxi e da farinha mantém vivas tradições produtivas e saberes que são passados de geração em geração, reforçando a importância do agronegócio para o interior do estado do Rio de Janeiro.