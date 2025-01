O Brasil importa 90% dos fertilizantes utilizados nas lavouras. O estado do Rio se move para se tornar produtor - Agência Brasil

Publicado 21/01/2025 14:35

O Rio de Janeiro pode se consolidar como um polo de produção de fertilizantes no Brasil, de forma pioneira e inovadora. Com diálogo e interlocução, Governo do Estado e Assembleia Legislativa criaram a Lei nº 9.716, de 10 de junho de 2022, primeiro marco legal estadual de fertilizantes do Brasil.

O país é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, com um déficit de 25 bilhões de dólares na balança comercial em 2022. Importamos quase 90% do que é utilizado nas lavouras. Isso gera um desafio para o agronegócio, setor que é um dos motores da economia do Brasil, pois muitos dos fornecedores estão em zonas politicamente instáveis ou de conflito.

Com uma infraestrutura logística privilegiada, com destaque para o perfil múltiplo do Porto do Açu, em São João da Barra, o Rio de Janeiro apresenta uma oportunidade única para investimentos na indústria de fertilizantes.

O estado é um player que se move neste tabuleiro em quatro direções que se encontram em uma meta de desenvolvimento. Pretende instalar uma fábrica de fertilizantes nitrogenados a partir de hidrogênio verde no Porto do Açu. Trabalha para expandir o Norte Fluminense como hub logístico para o setor. Atua para construir uma fábrica de fertilizantes nitrogenados em Macaé.

Por fim, articula a instalação do Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas (Cefenp) no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Com sede no Rio e pelo menos seis hubs temáticos no país, o Cefenp receberá aporte de R$ 300 milhões para viabilizar o aumento de pelo menos 10% na produção brasileira de adubos já em 2025 – e a redução das importações em 50% até 2050.

É o momento do Rio se conectar com a macro realidade nacional e global do setor, em posição competitiva: produzimos mais de 58% do gás natural no país, fonte de matéria-prima abundante para a produção de fertilizantes nitrogenados.

A instalação de duas fábricas de fertilizantes poderá captar mais de R$ 20 bilhões em investimentos, gerar mais de 10 mil empregos durante as obras e 1.300 empregos durante a fase de operação.

A conexão com a oferta de energia, como petróleo e gás natural, é fundamental para o crescimento do setor, por oferecer fonte de energia confiável e abundante.