Voo da Azul ligando Campos a Campinas: a conexão aérea entre as duas cidades é de vital importânciaCésar Ferreira

Publicado 19/02/2025 12:00

No eixo econômico Rio-São Paulo, o mais dinâmico do Brasil, duas cidades se destacam como polos regionais: Campos dos Goytacazes (RJ) e Campinas (SP). Elas representam as principais economias do interior de seus estados e desempenham um papel fundamental no fortalecimento da integração entre o Sudeste e as demais regiões do país, por serem as “pontas” da grande megalópole que une fluminenses e paulistas.

Campos é um dos principais centros econômicos do estado do Rio de Janeiro, impulsionado pelo setor de petróleo e gás, agroindústria e educação superior. A cidade abriga universidades renomadas e possui um setor produtivo diversificado, que inclui a indústria sucroalcooleira e um comércio fortalecido.

Campinas se destaca como um dos maiores polos tecnológicos e industriais do Brasil. Com um parque industrial consolidado, uma rede universitária de excelência e infraestrutura logística de ponta, a cidade é uma referência em inovação e desenvolvimento econômico.

A ligação entre as duas cidades é essencial para o desenvolvimento econômico e social, por conectar mercados, indústrias e instituições de ensino e pesquisa. O transporte eficiente pode impulsionar setores como logística, comércio, educação, pesquisa, turismo e serviços.

Em agosto de 2023, a Azul Linhas Aéreas começou a operar um voo entre Campos e Campinas, utilizando o turboélice ATR 72-600, que comporta até 78 pessoas. Em apenas 1h40, o passageiro decola do Aeroporto Bartolomeu Lisandro (CAW) e pousa confortavelmente em Viracopos (VCP), de onde pode seguir para São Paulo num ônibus oferecido pela companhia aérea ou voar para as principais cidades do Brasil – e até alguns destinos internacionais. Com a demanda crescendo, a oferta foi ampliada para dois voos diários.

No dia 10 de março, no entanto, a rota Campos-Campinas será suspensa. Em meio a dificuldades financeiras, a Azul anunciou a interrupção dos voos para 15 cidades de nove estados brasileiros. Em todos os casos, a companhia aérea alegou “aumento de custos operacionais causados pela crise global na cadeia de suprimentos, a alta do dólar e a disponibilidade de frota”.

Este artigo não é um lamento. Problemas financeiros acontecem nas melhores companhias. Torcemos que a Azul se recupere e volte a cumprir uma de suas mais importantes missões, que é aproximar as capitais do interior do Brasil.

Mas aproveitamos para destacar a importância e viabilidade da ligação entre as duas cidades. Campinas está mais forte do que nunca. Campos se fortalece com a expansão do Porto do Açu, no vizinho município de São João da Barra, e com a retomada dos investimentos da Petrobras na Bacia de Campos. São caminhos sem volta, que tornarão cada vez mais atrativo o transporte aéreo entre os dois polos.

Muito mais que um voo, a conexão entre Campos e Campinas se tornou um elo fundamental dentro de um dos mais importantes corredores econômicos do Brasil. Quem apostar na integração logística dessas duas cidades sairá ganhando. Portanto, é hora de decolar.