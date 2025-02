O Complexo Logístico e Industrial Farol/Barra do Furado será construído na foz do Canal das Flechas - Secom/Prefeitura de Campos

O Complexo Logístico e Industrial Farol/Barra do Furado será construído na foz do Canal das FlechasSecom/Prefeitura de Campos

Publicado 17/02/2025 11:55

No litoral norte do estado do Rio de Janeiro, um novo projeto começa a ganhar corpo: o Complexo Logístico e Industrial Farol/Barra do Furado. Será uma excelente alternativa para atender às crescentes atividades no setor de óleo & gás no litoral fluminense, assim como aos projetos na área de geração de energia limpa, com potencial de gerar 2 mil empregos diretos e cerca de 10 mil indiretos em seis anos.

Localizado no limite entre os municípios de Campos e Quissamã, o Complexo Logístico chegou a ter suas obras iniciadas em 2012, mas acabaram paralisadas. No final do ano passado, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) concedeu uma nova licença ambiental para a retomada das obras.

O empreendimento – uma parceria dos governos federal e estadual com as Prefeituras de Campos e Quissamã - prevê a instalação de indústrias e bases logísticas na foz do Canal das Flechas, que liga a Lagoa Feia ao mar. Para isso, será necessário dragar o canal para que ele tenha uma profundidade mínima de 7 metros. O projeto também prevê a restauração de dois molhes de pedra, com extensão de 130 metros lineares, que permitirão a entrada e saída de embarcações em segurança. Os molhes foram construídos pelo governo federal na década de 1970. Está prevista, ainda, a construção de espigões para conter a erosão marítima.

A importância do Complexo Logístico para a economia da região, do estado e do Brasil será incontestável. A Barra do Furado é o ponto em terra mais próximo ao centro da Bacia de Campos, que está sendo revitalizada pela Petrobras e outras petroleiras. Na exploração de novos campos e revitalização de campos maduros, a previsão é que a estatal invista na região 18 bilhões de dólares até 2029, com cinco novos FPSOs e 100 poços a mais em produção.

Pode-se dizer, sem sombra de dúvidas, que o Complexo Logístico nasce na hora certa e no lugar certo. Entre as diversas oportunidades que ele oferece, estão a montagem de bases de apoio logístico offshore, construção de estaleiros, hub de gás, descomissionamento de plataformas e geração de energias termelétrica e eólica offshore.

Paralelamente à construção do complexo, a dragagem do Canal das Flechas possibilitará a criação de um terminal pesqueiro, que atenderá às necessidades da comunidade pesqueira local e impulsionará o desenvolvimento da região costeira. O projeto prevê a implantação de píeres, estaleiros, galpões, fábrica de gelo, subestação elétrica, posto de combustíveis e unidade de processamento e beneficiamento de pescado, numa área total de 64 mil metros quadrados.

Com a retomada das obras e a perspectiva de um futuro promissor, o Complexo Logístico e Industrial Farol/Barra do Furado representará um marco no desenvolvimento econômico e industrial do litoral norte fluminense. Além de impulsionar o setor de óleo & gás, a pesca e a geração de energia limpa, sua infraestrutura beneficiará diretamente a comunidade local, criando novas oportunidades de emprego e fomentando a economia regional. Com investimentos robustos e planejamento estratégico, o empreendimento se consolidará como um polo de inovação e crescimento sustentável, reforçando a posição do estado do Rio de Janeiro como referência no cenário industrial e logístico do país.