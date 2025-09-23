O índice de vacinação infantil voltou a aumentar no estado do Rio de Janeiro, mas ainda está longe do idealMarcelo Camargo/Agência Brasil
Vacinação infantil: o desafio da recuperação
O recente avanço da cobertura vacinal no Brasil revela a força da ciência e os riscos da desatenção que quase permitiram a volta de doenças já controladas.
Vacinação infantil: o desafio da recuperação
O recente avanço da cobertura vacinal no Brasil revela a força da ciência e os riscos da desatenção que quase permitiram a volta de doenças já controladas.
Hidrogênio verde: o Rio na vanguarda da energia limpa
Com o Porto do Açu como protagonista, o Rio de Janeiro lidera projetos de hidrogênio verde que unem desenvolvimento econômico e sustentabilidade.
EF-118 enfraquecida: o preço da omissão fluminense
A inércia da bancada do Rio ameaça sepultar a EF-118 e abrir espaço para a FIOL, um projeto sem carga nem porto viável, mas com forte apelo político.
Ferrovia EF-118 corre o risco de "sair dos trilhos"
Disputa política com o estado da Bahia põe em xeque construção da ferrovia, que vai integrar portos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo à malha ferroviária nacional.
Inteligência Artificial no Brasil: um futuro que já é presente
Apostando em pesquisa, capacitação e inovação, o Brasil busca fazer da IA um pilar de competitividade econômica e progresso social.
Empresas brasileiras fortalecem laços com o Paraguai
Custos operacionais e incentivos fiscais impulsionam integração econômica, atraindo indústrias e ampliando o comércio bilateral no Mercosul.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.