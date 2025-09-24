O Projeto Raia deverá responder por 15% da demanda nacional de gás, com início de operação em 2028Rodrigo Kunstmann/Equinor
Projeto Raia: Macaé escoará 15% do gás do Brasil
Município fortalece papel estratégico, consolidando-se como polo nacional de gás e energia e ampliando a segurança energética do Brasil.
Vacinação infantil: o desafio da recuperação
O recente avanço da cobertura vacinal no Brasil revela a força da ciência e os riscos da desatenção que quase permitiram a volta de doenças já controladas.
Hidrogênio verde: o Rio na vanguarda da energia limpa
Com o Porto do Açu como protagonista, o Rio de Janeiro lidera projetos de hidrogênio verde que unem desenvolvimento econômico e sustentabilidade.
EF-118 enfraquecida: o preço da omissão fluminense
A inércia da bancada do Rio ameaça sepultar a EF-118 e abrir espaço para a FIOL, um projeto sem carga nem porto viável, mas com forte apelo político.
Inteligência Artificial no Brasil: um futuro que já é presente
Apostando em pesquisa, capacitação e inovação, o Brasil busca fazer da IA um pilar de competitividade econômica e progresso social.
