Quissamã é um dos municípios que transportam estudantes universitários para instituições de Campos e Macaé - Prefeitura de Quissamã

Quissamã é um dos municípios que transportam estudantes universitários para instituições de Campos e MacaéPrefeitura de Quissamã

Publicado 09/03/2026 12:17

Sete horas da manhã. Nas ruas das principais cidades do interior, um comboio de ônibus cruza ruas e avenidas. Um a um, eles param diante de universidades, faculdades e institutos federais, de onde desembarcam milhares de estudantes. São jovens que saíram ainda de madrugada de suas cidades para estudar nos polos regionais de ensino superior. Ao longo do dia, a cena se repete: novos desembarques ocorrem no horário do almoço, à tarde e no fim da noite, quando o fluxo se inverte e os ônibus retornam às suas cidades de origem, levando os estudantes de volta para casa.

Essa migração pendular com fins educacionais é a engrenagem silenciosa do chamado transporte universitário. Financiado por prefeituras, ele garante o deslocamento gratuito de estudantes entre suas cidades de origem e os locais onde cursam o ensino superior. Para muitos jovens do interior, esse apoio não é apenas um benefício — é a condição que torna possível o acesso à universidade.

O sistema é bastante visível em Campos dos Goytacazes, principal polo universitário do interior do estado do Rio de Janeiro, que reúne cerca de 19.850 matrículas no ensino superior. Uma parcela expressiva desses estudantes vem de municípios vizinhos, como São Fidélis, São João da Barra, Carapebus, Quissamã, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva e outros localizados num raio médio de até 100 quilômetros. Pela grande extensão territorial do município de Campos — mais de 4 mil km2 — o transporte também conecta distritos e localidades rurais à área central da cidade.

O mesmo fenômeno se repete em outros polos fluminenses. Cidades como Volta Redonda, com 14.153 matrículas; Petrópolis, com 10.853; Macaé, com 9.381; e Itaperuna, com 8.625, também recebem diariamente estudantes de municípios vizinhos, consolidando-se como centros regionais de formação acadêmica.

Mais do que um serviço de transporte, essa política pública representa uma ferramenta concreta de democratização do ensino superior. Para muitos estudantes — especialmente aqueles que ingressaram por meio de políticas de cotas e que vieram da escola pública — arcar diariamente com os custos de deslocamento seria simplesmente inviável. O transporte universitário, portanto, garante aquilo que muitas vezes parece básico, mas que é decisivo: a possibilidade real de frequentar as aulas.

Isso não significa que o caminho seja fácil. Para ter direito ao benefício, os estudantes precisam cumprir uma série de exigências, como comprovar matrícula, frequência e, em muitos casos, manter desempenho acadêmico satisfatório. A rotina exige disciplina: acordar cedo, enfrentar longos trajetos de estrada e conciliar o tempo entre estudos, deslocamento e, muitas vezes, trabalho.

Ainda assim, o esforço coletivo produz resultados que vão muito além do diploma. Ao permitir que jovens do interior tenham acesso à universidade, o transporte universitário contribui para formar profissionais em áreas estratégicas — professores, engenheiros, médicos, administradores, pesquisadores e técnicos especializados. E grande parte desses estudantes não abandona suas cidades de origem após a formação.

Apoiar os estudantes universitários, portanto, não é apenas uma política educacional; é uma estratégia de desenvolvimento regional. Quando uma prefeitura garante o transporte para que seus jovens estudem, ela não está apenas levando alunos para a universidade — está ajudando a formar os profissionais que, no futuro, irão transformar e fortalecer a própria cidade.