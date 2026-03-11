O PL 6.945/2025 propõe uma mudança no cálculo do IPVA, reduzindo o valor pago pelos motoristas no estado do RioFernando Frazão/Agência Brasil
IPVA: imposto que pesa no bolso volta ao debate na Alerj
Projeto na Assembleia Legislativa que busca evitar bitributação no cálculo do IPVA reacende debate sobre o destino dos recursos pagos pelos motoristas.
