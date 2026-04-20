Com o regime diferenciado de impostos para importações, o estado do Rio ganha competitividadeTânia Rêgo/Agência Brasil
Rio precisa competir — e o RioComex é um passo na direção certa
Com impostos mais competitivos, o Rio tenta recuperar espaço no comércio exterior, atrair investimentos e fazer seus portos voltarem a crescer.
Rio precisa competir — e o RioComex é um passo na direção certa
Com impostos mais competitivos, o Rio tenta recuperar espaço no comércio exterior, atrair investimentos e fazer seus portos voltarem a crescer.
Anel Ferroviário do Sudeste: é hora de fazer esse trem andar
Entre burocracia e oportunidade, o Brasil precisa acelerar o projeto da EF-118 para reduzir custos logísticos, integrar mercados e impulsionar o crescimento econômico.
A bomba-relógio dos royalties e o risco para o Rio de Janeiro
Julgamento no Supremo Tribunal Federal pode retirar bilhões do estado do Rio de Janeiro e ameaçar serviços essenciais em municípios produtores de petróleo.
O renascimento da cana, uma nova oportunidade para o Rio de Janeiro
Com terras disponíveis e tecnologia, o Rio pode retomar protagonismo e transformar o Norte Fluminense em polo estratégico de etanol e energia limpa sustentável.
Saúde mental dos jovens: o futuro em sofrimento
Pesquisa do IBGE revela altos índices de tristeza, solidão e automutilação entre adolescentes e expõe a falta de apoio nas escolas e famílias brasileiras.
União em defesa do Rio: o futuro dos royalties em jogo
Julgamento no STF pode redefinir a distribuição dos royalties do petróleo e ameaçar receitas essenciais para serviços públicos no Rio de Janeiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.