Apesar de serem maioria, as mulheres seguem sub-representadas na política e na gestão públicaBruno Peres/Agência Brasil
Brasil ainda falha em dar voz às mulheres na política e na gestão
Mesmo sendo maioria da população, mulheres seguem sub-representadas no poder e recebem menos, com pouca presença em cargos de liderança e decisão no país.
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