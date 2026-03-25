Vista aérea da Barra do Furado: pedra fundamental do Complexo Logístico foi lançada no sábado (21)César Ferreira
Os ventos da mudança que sopram do norte
Investimentos no Porto do Açu e na Barra do Furado sinalizam um novo ciclo de desenvolvimento no Norte Fluminense, mesmo em meio às incertezas do estado.
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Novo governo, velhos desafios: para onde o Rio caminha
Transição no Palácio Guanabara expõe urgência de diversificar a economia, investir em inovação, integrar o turismo e destravar obras estruturantes.
Complexo Farol/Barra do Furado: a retomada de um grande projeto
Após duas décadas de promessas, pedra fundamental do complexo logístico e industrial será lançada entre Campos e Quissamã neste sábado (21).
Pobre estado rico...
Rio de Janeiro, que concentra a riqueza do petróleo, ainda carece de planejamento para transformar recursos em desenvolvimento, inovação e empregos de qualidade.
A revolução tecnológica que o Brasil precisa construir
Entre déficit de profissionais, desigualdade digital e falhas na educação, o país precisa investir em conectividade e qualificação para não ficar para trás
Avanço dos pequenos negócios: a força que move o Brasil
Recorde de mais de 1 milhão de novos empreendimentos no início de 2026 confirma o papel decisivo dos pequenos negócios na geração de renda e empregos no país.
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