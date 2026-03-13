As pequenas empresas começaram 2026 provando que são a principal mola geradora de novos negócios no Brasil - Agência Sebrae de Notícias

As pequenas empresas começaram 2026 provando que são a principal mola geradora de novos negócios no BrasilAgência Sebrae de Notícias

Publicado 13/03/2026 07:56

Não é de hoje que ocupo este espaço para destacar a força dos pequenos negócios no Brasil. São eles que mais investem e mais geram empregos. Sem desconsiderar – é claro – a importância das grandes empresas, da indústria e do agronegócio, é possível afirmar que a movimentação cotidiana dos pequenos empreendedores, muitas vezes longe dos holofotes do noticiário, é responsável por uma parcela decisiva da vitalidade econômica do país.

Celebramos, pois, mais uma entre tantas boas notícias que esse segmento proporciona: nos dois primeiros meses de 2026, o número de pequenos negócios abertos no Brasil bateu novo recorde. Segundo dados da Receita Federal reunidos pelo Sebrae, mais de 1,033 milhão de formalizações foram registradas em janeiro e fevereiro, considerando microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). O resultado supera em 3% o recorde anterior, alcançado no primeiro bimestre de 2025.

De acordo com levantamento do Sebrae, esses três tipos de empreendimentos representaram 97,3% do total de cadastros de pessoas jurídicas formalizados no país. A categoria de microempreendedor individual (MEI) lidera com ampla vantagem, respondendo por 79,5% das novas formalizações. Em seguida, aparecem as microempresas (17%) e as empresas de pequeno porte (3,5%). A principal diferença entre elas está no volume de faturamento anual e no número de empregados.

Por trás desses números, existem histórias de vida repletas de esforço e esperança. Como a da costureira de uma pequena cidade do interior do estado do Rio de Janeiro que, após conquistar uma clientela fiel, decidiu formalizar seu trabalho. Ao se tornar MEI, passou a ter acesso a benefícios como cobertura previdenciária e a possibilidade de emitir nota fiscal — o que abriu portas para fornecer serviços a empresas e até ao poder público. Com a demanda aumentando, ela já contratou uma ajudante e vislumbra, em breve, transformar seu negócio em uma microempresa.

Entre os microempreendedores individuais — caso da costureira citada — a maior parte atua no setor de serviços. Em fevereiro, 65% dos novos pequenos negócios estavam nesse segmento. O comércio apareceu em seguida, com 19,6%, enquanto a indústria respondeu por 7,6% e a construção civil por 6,8%.

Mais do que estatísticas, esses números representam pessoas que decidiram apostar no próprio talento, transformar habilidades em sustento e sonhos em projetos concretos. Cada CNPJ aberto carrega consigo uma história de coragem — alguém que escolheu produzir, inovar e contribuir para a economia.

Quando um pequeno negócio nasce, não surge apenas uma empresa. Nasce também uma nova fonte de renda para uma família, uma oportunidade de emprego para alguém da comunidade e um novo movimento na economia local. É nesse tecido silencioso de iniciativas que o Brasil se reinventa todos os dias. Celebrar o crescimento dos pequenos negócios, portanto, é celebrar a capacidade empreendedora do brasileiro. Uma força que, mesmo diante das dificuldades, insiste em seguir em frente — costurando, todos os dias, o futuro do país.