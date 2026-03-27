Plataforma P-40, em Marlim Sul: descoberto há quase quatro décadas, o campo terá novo poço no pré-sal - Guilherme Schmidt/Agência Petrobras

Plataforma P-40, em Marlim Sul: descoberto há quase quatro décadas, o campo terá novo poço no pré-salGuilherme Schmidt/Agência Petrobras

Publicado 27/03/2026 22:17

Vem da Bacia de Campos a boa notícia da semana. Na quinta-feira (26), a Petrobras anunciou a descoberta de um novo poço exploratório no campo de Marlim Sul, no pré-sal da bacia — um sinal claro de que os investimentos em campos maduros seguem como uma das principais apostas estratégicas da companhia.

Campos maduros são aqueles que já produzem há décadas e que caminham para a estagnação, à medida em que suas reservas vão sendo exauridas. Marlim Sul é um exemplo. Descoberto em 1987, consolidou-se como um dos ativos mais rentáveis do offshore brasileiro. Agora, quase quatro décadas depois, a nova descoberta reforça uma tese cada vez mais consistente: ainda há um potencial relevante a ser explorado na Bacia de Campos, região que já foi a maior produtora de petróleo do país.

Nesse contexto, a Petrobras vem executando um robusto programa de revitalização dos campos maduros na Bacia de Campos, que inclui a substituição de nove plataformas antigas por dois novos FPSOs, investimentos em tecnologias mais eficientes e menos poluentes e a ampliação da vida útil dos campos em cerca de 23 anos. Na prática, isso pode representar um acréscimo de aproximadamente 860 milhões de barris recuperáveis, além de um incremento estimado de 115 mil barris por dia à produção nacional — que, em 2025, girou em torno de 3,77 milhões de barris/dia.

Por trás desses números, há uma engrenagem complexa em movimento. Trata-se não apenas de uma indústria que se moderniza, mas também de uma articulação política e institucional relevante. Entidades como a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro) têm desempenhado papel decisivo ao defender a revitalização dos campos maduros como pauta estratégica. Afinal, o petróleo produzido em alto-mar sustenta economias locais, gera empregos, fortalece cadeias produtivas e mantém o Brasil entre os poucos países autossuficientes na produção de petróleo.

Mas é possível — e necessário — ir além. O cenário internacional, especialmente em meio às tensões geopolíticas no Oriente Médio, evidencia a importância da segurança energética. Embora seja um grande produtor, o Brasil ainda depende da importação de cerca de 30% dos derivados que consome, com destaque para o diesel. Nesse sentido, o Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (antigo Comperj), surge como uma iniciativa relevante para reduzir essa dependência. Ainda assim, o país precisará avançar na ampliação de sua capacidade de refino para consolidar uma estratégia energética mais robusta.

O mundo vive uma transição energética, e o Brasil, com sua vocação para biocombustíveis e energias renováveis, tem todas as condições de assumir o protagonismo nesse novo cenário — mesmo sabendo que o petróleo continuará sendo, por muitos anos, uma commodity essencial para a economia global. O Brasil que se projeta para o futuro é aquele que equilibra inovação e pragmatismo: investe em fontes limpas e renováveis, mas também aproveita, de forma eficiente e responsável, suas riquezas naturais. Nesse equilíbrio está a chave para o desenvolvimento sustentável.

E é justamente por isso que a descoberta em Marlim Sul ganha ainda mais relevância. Mais do que um novo poço, ela simboliza a resiliência e o potencial contínuo da Bacia de Campos — uma região que se recusa a ficar no passado e que reafirma seu papel estratégico no presente e no futuro da matriz energética brasileira.