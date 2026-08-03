Baía de Guanabara: divisor entre dois estados que se fundiram mas nunca se integraramTomaz Silva/Agência Brasil
A dívida da fusão com o interior do Rio de Janeiro
Cinco décadas depois, a fusão consolidou um estado centralizado, enquanto o interior continua esperando protagonismo e investimentos.
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As tragédias climáticas anunciadas que insistimos em ignorar
Enquanto governos gastam mais para reconstruir do que para prevenir, eventos extremos deixam claro que ignorar a crise climática custa cada vez mais caro.
O Rio precisa de um destino, não apenas de caminhos
Estudo da Firjan mostra que transformar potencial em desenvolvimento exige planejamento e uma estratégia capaz de conectar presente e futuro.
Macaé, a cidade que aprendeu a se reinventar
Das praias às plataformas, Macaé — que completa 213 anos nesta quarta (29) — mostra que seu maior patrimônio sempre foi a capacidade de se reinventar.
O novo futuro profissional bate à porta
Entre tecnologia, propósito e qualidade de vida, 22,2% dos brasileiros pretendem migrar para uma nova área de atuação até 2030.
Festival do Maracujá e outros eventos: agricultura, força e tradição
Festas que celebram a produção agrícola fortalecem a cultura, valorizam os produtores e projetam os municípios para além de suas fronteiras.
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