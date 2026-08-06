A Festa do Santíssimo Salvador movimenta a tradição e a economia de CamposCésar Ferreira
A fé que movimenta cidades
A Festa do Santíssimo Salvador mostra como a tradição religiosa fortalece a identidade de Campos e também impulsiona o turismo e a economia.
A fé que movimenta cidades
A Festa do Santíssimo Salvador mostra como a tradição religiosa fortalece a identidade de Campos e também impulsiona o turismo e a economia.
Falta de transporte aéreo: um obstáculo ao crescimento do interior
Polos estratégicos da economia fluminense, Campos e Macaé seguem sem voos comerciais, o que eleva custos, afasta investimentos e reduz competitividade.
Barra do Furado: a nova fronteira da economia fluminense
Complexo logístico entre Campos e Quissamã vai atrair investimentos, gerar empregos e consolidar um novo ciclo da economia do petróleo.
A dívida da fusão com o interior do Rio de Janeiro
Cinco décadas depois, a fusão consolidou um estado centralizado, enquanto o interior continua esperando protagonismo e investimentos.
As tragédias climáticas anunciadas que insistimos em ignorar
Enquanto governos gastam mais para reconstruir do que para prevenir, eventos extremos deixam claro que ignorar a crise climática custa cada vez mais caro.
O Rio precisa de um destino, não apenas de caminhos
Estudo da Firjan mostra que transformar potencial em desenvolvimento exige planejamento e uma estratégia capaz de conectar presente e futuro.
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