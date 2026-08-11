Os pequenos negócios respondem por 59% das vagas abertas entre janeiro e junho no país - Agência Sebrae de Notícias

Os pequenos negócios respondem por 59% das vagas abertas entre janeiro e junho no paísAgência Sebrae de Notícias

Publicado 11/08/2026 06:34

“Pense pequeno”.

Não, este não é um artigo pessimista, nem um convite para que você arquive seus sonhos no fundo da gaveta. É exatamente o contrário.

Antes, porém, vale explicar a origem do slogan. Na década de 1950, pós-Segunda Guerra Mundial, a montadora alemã Volkswagen tentava se estabelecer no mercado norte-americano com o Beetle — o nosso popular Fusca. Com o perdão do trocadilho, o desafio era enorme. O carrinho de tamanho modesto chegava a um país acostumado aos enormes sedãs produzidos pelas gigantes de Detroit. E ainda carregava o peso do preconceito da era pós-nazismo.

A campanha publicitária foi confiada à agência DDB, que criou uma das propagandas mais famosas da história. Em um anúncio de meia página de jornal, o Fusca aparecia minúsculo, perdido no espaço em branco. Ao lado da imagem, apenas duas palavras: "Think small" — "Pense pequeno". A mensagem subvertia a lógica da época e, ao mesmo tempo, ironizava o tradicional sonho americano de pensar grande.

Mais de sete décadas depois, o slogan continua atual, especialmente quando atravessa a Linha do Equador e desembarca no universo dos negócios. No Brasil, pensar pequeno nunca significou ter pouca importância. Muito pelo contrário. Quando o assunto é abertura de empresas e geração de empregos, são justamente as micro e pequenas empresas que sustentam boa parte da economia. Levantamento do Sebrae, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostra que elas criaram 543,5 mil empregos no país entre janeiro e junho de 2026, respondendo por 59% de todas as vagas formais abertas no período.

Mais do que uma categoria empresarial, os pequenos negócios consolidaram-se como uma verdadeira política pública de desenvolvimento. São eles que movimentam bairros, mantêm o comércio vivo, geram renda, criam oportunidades e fazem a economia girar longe dos grandes centros financeiros.

Naturalmente, quem decide "pensar pequeno" para realizar grandes sonhos enfrenta desafios igualmente grandes. Os principais estão na gestão financeira: controlar o fluxo de caixa, formar preços corretamente e obter crédito em condições acessíveis. Soma-se a isso uma carga tributária elevada, uma burocracia que consome tempo e energia e um ambiente regulatório que frequentemente parece desenhado para grandes empresas.

Também não é simples conquistar e fidelizar clientes em um mercado cada vez mais competitivo e digital, investir em inovação, fortalecer a presença online ou encontrar mão de obra qualificada. A sobrevivência dos pequenos negócios depende, ainda, de planejamento, produtividade e capacidade de adaptação às constantes mudanças do mercado. Não por acaso, muitas empresas encerram suas atividades nos primeiros anos justamente por não conseguirem superar esses obstáculos.

Por isso, fica um convite — especialmente aos gestores públicos e aos candidatos que disputarão as eleições de outubro: que tal pensar pequeno? Afinal, cerca de 99% dos CNPJs ativos no Brasil pertencem às micro e pequenas empresas. É indispensável construir políticas públicas que reduzam a burocracia, ampliem o acesso ao crédito, incentivem a inovação e fortaleçam quem diariamente faz a economia acontecer.

No fim das contas, um país não cresce apenas pelos gigantes que possui. Cresce, sobretudo, quando aprende a cuidar dos milhões de pequenos negócios que sustentam silenciosamente a sua grandeza.