Luana Piovani detona Xamã e dá conselho para Iza e Negra Li sobre o rapper - Foto: Reprodução/ Instagram

Luana Piovani detona Xamã e dá conselho para Iza e Negra Li sobre o rapperFoto: Reprodução/ Instagram

Publicado 15/11/2023 17:20 | Atualizado 15/11/2023 17:59

Em publicação no Instagram nesta quarta-feira (15), Luana Piovani estava falando sobre marcas que patrocinam homens que não vale nada, quando contou sobre uma postagem que viu de uma cantora, sem lembrar ao certo, ela citou que seria Iza ou Negra Li, que na ocasião agradeciam o cantor Xamã por apoiar a um projeto.

Luana afirmou que não dá para gostar do artista, que ele é um homem abusivo, não é um bom pai e não cumpre com suas reponsabilidades, a famosa deu um conselho.

"Eu não deixei de seguir nem a Negra Li e nem a Iza, mas eu não dei like no post, e eu fiquei com aquilo assim, será que ela não sabe, porque, gente, uma vez que você é uma figura pública, não tem jeito, não dá, quem é de verdade sabe quem é de mentira", a atriz ainda deixou uma reflexão. "Não dá para a gente ficar em cima do muro, então a gente tem que ficar atendo a essas coisas, a que tipo de aliança que nós fazemos", finalizou.

Luana falou ainda que Renata Gutierrez, mãe da filha de Xamã, é do mesmo escritório de advogados que ela, que defendem mães solo.