Lucas Guedez foi comparado ao repórter Fofoquito, do SBTReprodução Instagram

Publicado 15/11/2023 17:01

Lucas Guedez curtiu o primeiro show da turnê Soy Rebelde, do grupo mexicano RBD, em São Paulo, no último domingo (12). Para curtir a apresentação da banda, o influenciador apostou em um look nostálgico e contou com a companhia do casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe.

Nos Stories do Instagram, Virgínia se divertiu ao contar que o amigo foi confundido com Everton Di Souza, o Fofoquito, repórter do "Fofocalizando", do SBT. "Chamaram Lu de Fofoquito kkk", disse a empresária. Fofoquito se manifestou sobre as comparações e escreveu em seu perfil: "Eu tô passando mal @virginia @lucasguedez @zefelipecantor vocês não prestam. Pior que parece mesmo."

O vídeo viralizou na web e os internautas opinaram. "De longe pensei que era também", afirmou uma. "Uai. E não é", questionou outra. "Pior que também achei que fosse", confessou um terceiro. "idêntico! Eu ri tanto", admitiu uma.