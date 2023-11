Will Smith e Duane Martin, colegas de elenco da série 'Um Maluco no Pedaço' - Foto: Reprodução/ Instagram

Will Smith e Duane Martin, colegas de elenco da série 'Um Maluco no Pedaço' Foto: Reprodução/ Instagram

Publicado 15/11/2023 13:35 | Atualizado 15/11/2023 13:35

Brother Bilaal, ex-assistente pessoal de Will Smith, lançou uma bomba que abalou as estruturas Hollywoodianas. Em entrevista a Tasha K., ele afirmou ter flagrado o astro em um momento íntimo com o ator Duane Martin.



Segundo Bilaal, ao entrar no camarim de Duane, ele viu o então chefe Will, fazendo sexo anal com o colega de elenco da série 'Um Maluco no Pedaço'.



Além disso, ele teceu comentários sobre o tamanho do órgão sexual de Will Smith.



Após a repercussão do caso, o astro de Hollywood disparou: “Essa história é completamente inventada e a afirmação é inequivocamente falsa”, comentou o astro ao TMZ.



Uma fonte próxima a Will relatou ao portal de notícias dos famosos que ele pretende tomar medidas legais contra Bilaal. Já Duane ainda não se manifestou sobre o assunto. Duane foi casado com Tisha Campbell, a Jay Kyle da série de comédia Eu, A Patroa e As Crianças, entre 1996 e 2020.