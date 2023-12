Anitta - Reprodução / Instagram

Publicado 03/12/2023 11:04 | Atualizado 03/12/2023 11:11

Como de costume, Anitta chocou seus fãs com uma postagem bem ousada, o motivo dessa vez seria devido a uma bota que a cantora usou. O calçado em questão possui um salto alto em formato de pênis.



Na postagem compartilhada nos Stories do Instagram, na noite deste sábado (02/12), a famosa mostrou um pouco do seu figurino, escolhido para se apresentar no Prudential Center ginásio, em Nova York, nos Estados Unidos.

No vídeo postado da rede social, Anitta "faz um tour" pelo sapato ousado.