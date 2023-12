Luciana Gimenez revela que é demissexual - Reprodução

Publicado 03/12/2023 13:26

Na última quinta-feira (30/11), Luciana Gimenez revelou durante participação no podcast "Desculpa Alguma Coisa", que é demissexual. A apresentadora contou que tem dificuldades com sexo casual e que precisa de uma conexão para se relacionar com alguém.



Não demorou muito para a web se manifestar e rebater as falas de Luciana, alguns internautas acusaram a famosa de criar um personagem e acusaram-na de se interessar somente pelo dinheiro dos homens que se relaciona.



“Conectado com a conta bancária? Ai, gata, meter esse personagem não dá né?”, disse uma internauta. “Com o Mick Jagger não foi casual?”, perguntou outra.



Luciana não gostou das acusações e tratou logo de rebatê-las. “Nossa, eu nunca precisei de dinheiro de homem! Nunca, eu digo nem uma vez sequer... Desculpe, mas esse comentário desnecessário”, disparou a apresentadora do Superpop da Rede TV!



Para quem está se perguntando o que é ser demissexual, a coluna a explica: Demissexualidade é um termo do espectro assexual que se caracteriza pelo surgimento de atração sexual somente quando existe envolvimento ou conexão emocional, ou afetiva com essas pessoas.