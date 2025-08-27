Renallida Lima e Hytalo Santos - Reprodução/TV Globo/Instagram

Publicado 27/08/2025 15:56

Na noite da última terça-feira (27), o programa "Profissão Repórter", da TV Globo, exibiu uma entrevista com Renallida Lima, conhecida nas redes sociais como a "Pastora do Pix". Na matéria, a religiosa falou sobre o influenciador digital Hytalo Santos e a relação que tinha com ele. No entanto, o que realmente chamou a atenção foi a declaração sobre uma tatuagem que fez em homenagem a ele, em que confessou ter se arrependido.

O assunto entrou em pauta quando ela explicou como conheceu o criador de conteúdo, que está preso desde o último dia 15 de agosto por suspeita de exploração de menores. “[Conheci o Hytalo] na internet, a princípio. Aí ele nos convidou a fazer células [reuniões de oração], como tantas outras pessoas também. Ele nos deu esse templo", contou.

Renallida também confirmou ter feito uma tatuagem em homenagem a Hytalo Santos, que deu uma igreja de presente para ela. “Cheguei a fazer, não minto. Sou pastora e estou em cima de um altar. Me arrependi e apaguei no mesmo tempo”, explicou.

A líder religiosa revelou que até mesmo o filho dela convivia com o paraibano e que, por um tempo, chegou a namorar uma das integrantes da famosa "Turma do Hytalo Santos", já tendo, inclusive, participado de alguns vídeos. No entanto, ela deixou claro que não concordava com o conteúdo produzido. “Tinha coisas que eu via na gravação, coisas que não compactuo, não abracei como verdade, nem aceito”, disse.