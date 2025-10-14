Ex-Malhação, Felipe Selau é encontrado morto em SP - Foto: Reprodução/ Globo

Ex-Malhação, Felipe Selau é encontrado morto em SPFoto: Reprodução/ Globo

Publicado 14/10/2025 22:26

O ator e produtor Felipe Back Selau, conhecido por sua participação em Malhação entre 2013 e 2014, foi encontrado morto em seu apartamento, em São Paulo. A informação foi confirmada nesta terça-feira (14) por sua irmã, Priscila Back, jogadora do Cruzeiro.

Segundo o relato de Priscila, a família começou a estranhar o silêncio do ator durante o fim de semana. Sem conseguir contato, a mãe e os amigos tentaram diversas vezes falar com ele. "No domingo (12), minha mãe já não conseguiu mais falar com ele. Nem chegavam mais mensagens, nem ligação", contou.

A jogadora relatou que, após novas tentativas sem sucesso, decidiu acionar a portaria do prédio onde Felipe morava. “A recepcionista disse que não tinha visto ele o dia inteiro. Pedi pra ela bater na porta, e ela ouviu uma voz perguntando quem era. Então, achamos que estava tudo bem. Mas no dia seguinte continuava sem resposta”, disse Priscila.

Diante da preocupação, a família chamou um chaveiro para abrir o apartamento. “Ele entrou e não conseguiu empurrar a porta porque meu irmão estava caído atrás dela”, relatou, emocionada. O Corpo de Bombeiros e a Polícia foram acionados e a morte foi constatada no local.

Durante a perícia, foram encontrados antidepressivos no imóvel, mas a causa da morte ainda não foi confirmada. "Não sabemos o que aconteceu. Se a recepcionista realmente ouviu alguém responder, não faz sentido. É muito difícil entender", desabafou a atleta.

Priscila também revelou que, dias antes, o chefe de Felipe já havia tentado alertar a família pela falta de contato do ator. "Ele sempre foi muito responsável, e quando parou de responder, a gente já ficou com um pressentimento ruim", lamentou.

O corpo de Felipe será velado em Santa Catarina, onde vive a família.