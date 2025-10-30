Atriz e policial civil, Marinara Costa se revolta com cobertura da Globo sobre confronto no Rio - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Atriz e policial civil, Marinara Costa se revolta com cobertura da Globo sobre confronto no RioFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 30/10/2025 18:36

Musa dos anos 2000, atriz e policial civil há anos, Marinara Costa voltou a movimentar as redes sociais com um vídeo em que comenta, de forma contundente, a operação no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, ação que terminou com 121 mortos e quatro policiais.



Conhecida pelo jeito direto e sem filtros, Marinara surgiu nas redes vestindo uma camiseta da CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais) e fez um desabafo em defesa dos colegas de farda. "Oi, meus amores, passando aqui hoje com essa blusa da CORE que ganhei de uma amiga, em homenagem aos colegas que tombaram ali, que são as verdadeiras vítimas de tudo isso que está acontecendo", disse ela, visivelmente emocionada.



Sem economizar nas palavras, a atriz criticou a cobertura de parte da imprensa, especialmente a da TV Globo.



"I deixamos um alerta, o óbvio precisa ser dito. Por que vocês acham que todos os corpos que apareceram estavam de cueca? Vocês acham que todo mundo estava andando só de cueca pela comunidade?", questionou. "Isso é estratégia do narcoterrorismo para tentar sensibilizar a população, se vitimizar, porque é o que essa globolixo só sabe fazer: inverter os valores", disparou a famosa, destacando a forma como as imagens foram divulgadas. Marinara chamou atenção para os corpos exibidos apenas de sunga e lembrou que a Polícia apresentou um vídeo mostrando moradores retirando roupas camufladas de criminosos antes de expor os corpos em praça pública e culpar a corporação.



Em outro trecho, musa dos anos 2000 reforçou o apoio às forças de segurança e condenou as ações de criminosos durante o confronto. "Quem ataca polícia com drone, bomba, com fuzil, é narcoterrorista. Simples assim. Não é cidadão de bem", falou.



A publicação rapidamente viralizou e recebeu uma enxurrada de comentários. A maioria elogiou a postura firme da policial. "Concordo plenamente com você", disse uma seguidora. "Eu não a conhecia, virei fã", escreveu outro. "Nossa, que mulher perfeita", elogiou um terceiro. "Vítima das próprias escolhas", rebateu uma internauta.