A equipe de um abrigo demorou dias para resgatar Parker, que tinha medo de confiar em humanosReprodução/Instagram

Publicado 09/12/2022 02:12 | Atualizado 09/12/2022 02:17

Parker, um cachorro da raça Doodle, foi abandonado em uma floresta da Carolina do Sul junto a um grupo de outros cães, quando um criador considerou que já estavam velhos demais para servir como fábrica de filhotes.

Perdido, o cãozinho entrou para a floresta onde encontrou agulhas de pinheiro secas para servir de cama. Uma equipe de resgate da Halfway There Rescue tentou recuperar Parker por alguns dias, mas ele os evitava por medo. Quando finalmente conseguiram capturar o cachorro, eles o levaram para um lar temporário, onde ele receberia ajuda para recuperar sua confiança.

Olhem. Isso é ruim. Não existe um criador ético de ‘doodle’. Escreveram em uma postagem compartilhada no Instagram. “Parem de criar [filhotes] para obter fluxo de caixa. Isso é nojento”.

Quando Parker chegou ao lar adotivo, ele estava muito nervoso. “No começo, ele estava apavorado com tudo”, disse Carrie, que recebeu Parker até que ele esteja pronto para encontrar um lar definitivo.

Ela sabia que precisaria ter paciência e estava preparada para deixá-lo se adaptar em seu próprio tempo. Carrie tem duas cachorras de estimação, ao se relacionar com elas Parker começou a se permitir ser um cachorro alegre após muito tempo.

“Gradualmente ele se acostumou com os outros cachorros”, disse Carrie. “Eu tenho uma mistura de husky e pit bull, Malala, que é uma santa e muitas vezes ajuda a tirar cachorros assustados de suas cascas. Eles agora brincam sem parar no quintal e em casa.”

Com a convivência, Parker ficou cada vez mais confortável e começou a mostrar sua verdadeira personalidade. “Ele é um cachorro pateta, amigável e despreocupado quando está do lado de fora com os outros cachorros”, disse Carrie. “Ele brinca de perseguir e lutar, e cava muito na terra.”

Parker continua morando com Carrie, que tentará encontrar uma nova família para ele quando perceber que ele está pronto. “Ele precisa de alguém muito paciente que entenda que este é um projeto de longo prazo para ganhar sua confiança”, disse Carrie.