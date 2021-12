Chris Neri abriu portas de seu instituto para atendimento veterinário - Divulgação

Publicado 01/12/2021 19:10

Rio - A influencer e ativista pelos direitos dos animais Chris Neri abriu portas, nesta quarta-feira, de seu instituto para disponibilizar atendimento veterinário a preços populares. Além disso, o local disponibiliza vagas gratuitas para consulta e castração. As vagas são limitadas e precisam ser previamente agendadas.

O Instituto Chris Neri fará atendimentos veterinários, consultas, cirurgias, exames e, além de valores muito populares, fará um trabalho pioneiro no Rio de Janeiro.



Chris sempre cobrou dos governantes e políticos a construção de um hospital público veterinário e, inconformada com a situação da falta de assistência por parte de órgãos competentes, especialmente para pessoas de baixa renda, a ativista decidiu fazer a diferença mais uma vez.



Além do trabalho voluntário, realizado há mais de 10 anos, ela seguirá com a assistência veterinária. O Instituto Chris Neri não tem nenhum vínculo com órgãos públicos e não recebe nenhuma verba pública, sendo uma iniciativa privada. "Estou muito feliz, grata a Deus e orgulhosa. Através do Instituto estou realizando mais um sonho. Que sirva de exemplo para políticos e governantes. Com boa vontade e atitude, vamos transformando o mundo. Que esse espaço seja abençoado por Deus e salve muitas vidas", disse Chris Neri.



O atendimento veterinário gratuito do Instituto Chris Neri funcionará de segunda à sexta, mediante agendamento prévio.

Instituto Chris Neri

Local: Rua Lins de Vasconcelos, 356, Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro