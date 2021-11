Caso aconteceu nos Estados Unidos - Reprodução/Youtube

Publicado 17/11/2021 14:47

EUA - Um homem de Overland Park, no Kansas (EUA), estava procurando pela carteira pelo quarto quando perguntou ao gatinho Jaxon “Onde está a minha carteira?”, quando o felino mia de volta algo que soa como “I don’t know!” (“Eu não sei!”, em inglês).

O tutor, que estava filmando a busca pelo item perdido em um quarto bem bagunçado – não sabemos se foi o gato que bagunçou – disse ao ViralHoeg: “Jaxon, o gato, me disse que não sabe onde está minha carteira no meu quarto relativamente bagunçado”.

Nos comentários os usuários se divertiram com a resposta do felino. “Ele realmente não sabe. Agora, deixe o gato falante em paz”, comentou um. “Ninguém pode resistir a voz dele”, comentou um segundo. “Não me surpreende que ele não encontre a carteira, parece que um tornado passou pela casa”, apontou outro.