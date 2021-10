Pet estiloso no carro - Reprodução/Instagram

Publicado 17/10/2021 07:13

Uma jovem chamada Caitlyn Tremblay estava viajando com o namorado, Quincy, pela Isterstadual 93, em Massachusetts, nos Estados Unidos, quando se deparou com uma SUV na faixa ao lado.



O que chamou a atenção do casal foi que, no banco de trás do veículo estava um cachorro da raça Bernese, esbanjando todo o seu charme canino com uma das patas apoiada na janela e apreciando o vendo em seus pelos sedosos. “Tive que postar esse, de verdade, porque ninguém jamais será tão legal quanto esse cachorro aos meus olhos”, escreveu ela na legenda do vídeo.



Em entrevista ao Storyful, Caitlyn contou que, no início, o cão estava com as duas patas para fora da janela, mas não conseguiu capturar em vídeo, mas, quando se aproximaram novamente do carro, ela não perdeu a chance de filmar a cena. “Foi quando ele mudou de posição e pareceu que estava sentado como uma pessoa”, disse.



“Não sei quem são os donos, mas espero que eles vejam esse vídeo, para que saibam o quanto o cachorro deles é amado”, completou.