Cachorro mora na lavanderiaReprodução/instagram

Publicado 17/10/2021 07:03

Todas as noites, um Golden Retriever de oito anos chamado Cody acompanha o tutor para ajudá-lo a fechar a lavanderia e, enquanto o homem organiza e limpa tudo, o cachorro observa atentamente, entre um cochilo e outro.

Felizmente, o homem não se importa que Cody não seja exatamente o mais esforçado dos cachorros. “Meu pai é dono da lavanderia e sempre leva nossos cachorros com ele quando vai fechar no final do dia”, contou Stephanie, que preferiu não revelar seu sobrenome, ao site The Dodo.

“Nosso cachorro mais velho adorava sentar nas cadeiras para ver os clientes e as pessoas passando, mas Cody é mais ágil do que ele”, disse. “Depois de tentarmos fazer com que ele simplesmente se sentasse nas cadeiras, ele descobriu uma maneira de subir da cadeira para as máquinas menores e depois para as maiores”, comentou. “Ele é um pouco mais preguiçoso do que nosso cachorro mais velho, então prefere deitar e esperar que alguém lhe faça carinho e dê petiscos”.

Cody se tornou uma verdadeira atração entre os clientes da lavanderia, proporcionando uma boa distração enquanto esperam que as roupas terminem de secar. E é um esquema que dá certo para o cachorro, que adora receber atenção. “Seu lema sempre foi: 'Eu faço o que quero'”, disse Stephanie.